أحمد موسى: عودة دوري المدارس ومراكز الشباب ضرورة لاكتشاف نجوم الكرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إعادة تفعيل دوري المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظات يمثل خطوة مهمة لاكتشاف المواهب الكروية وصناعة أجيال جديدة من اللاعبين.

وقال موسى، عبر قناة صدى البلد: "إحنا محتاجين كشافين ينزلوا القرى والنجوع في كل المحافظات علشان يكتشفوا المواهب الحقيقية"، مشددًا على ضرورة البحث عن اللاعبين الموهوبين في مختلف أنحاء مصر وعدم اقتصار الاكتشاف على أماكن محددة.

وأضاف أن دوري المدارس ومراكز الشباب كانا من أهم الطرق لاكتشاف اللاعبين المميزين، موضحًا أن عودة هذه المنظومة ستساهم في الوصول إلى المواهب التي يمكنها دعم المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

وأشار إلى أن اكتشاف المواهب من جميع المحافظات يمثل أساس بناء منتخب مصري قوي، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.