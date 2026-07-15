أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها أمس الثلاثاء، بعدما شهدت السوق المحلية زيادة جديدة رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا، في تحرك عكس الاتجاه العالمي. ويترقب المتعاملون تطورات حركة البيع والشراء خلال منتصف تعاملات اليوم، والتي قد تدفع الأسعار إلى تسجيل تغييرات جديدة وفقًا لمستويات العرض والطلب.

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6703 جنيهات.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5865 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3910 جنيهات.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 208487 جنيهًا.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 182426 جنيهًا.

واستقر سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) عند 46921 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، رغم تراجع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، مدعومة بعوامل محلية مرتبطة بحركة البيع والشراء والطلب داخل السوق.

وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة ما ستسفر عنه تعاملات منتصف اليوم، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار حتى نهاية التداولات.