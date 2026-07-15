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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 17 تاجر سجائر في الغربية لبيعهم بأعلى من الأسعار الرسمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 17 تاجرا سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حملات تموينية 


وكان المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية ، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 17 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

ردع مخالفين 

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

توجيهات محافظ الغربية 


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان عدم المتاجرة وغش المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية حملات رقابية ضبط تجار السجائر

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