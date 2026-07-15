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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
أسماء عبد الحفيظ

يتساءل كثير من المواطنين عن سبب اختفاء الثعابين خلال فصل الشتاء، ثم ظهورها بشكل ملحوظ مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. 

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

وفي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» كشف سمير كوبرا، صياد الثعابين والمحافظ على البيئة، التفسير العلمي لهذه الظاهرة، مؤكدًا أن الثعابين لا تختفي، لكنها تمر بفترة من الخمول بسبب طبيعة تكوينها.

لماذا يقل ظهور الثعابين في الشتاء؟

أوضح سمير كوبرا أن الثعابين من ذوات الدم البارد، أي أنها لا تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها بنفسها، بل تعتمد بشكل كبير على حرارة البيئة المحيطة.

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب 

وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يؤدي إلى تراجع نشاطها بصورة كبيرة، فتدخل في حالة من الخمول أو ما يشبه البيات الشتوي، وتبقى مختبئة داخل الجحور أو الأماكن الآمنة لفترات طويلة، لذلك نادرًا ما يشاهدها الناس خلال هذا الفصل.

لماذا تزداد في الصيف؟

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مع بداية الصيف يمنح الثعابين الطاقة اللازمة للحركة، فتخرج من أماكن اختبائها وتبدأ في ممارسة أنشطتها الطبيعية.

وأوضح أن الثعبان يحرص في الصباح على التعرض لأشعة الشمس فيما يُعرف بـ"التشميس"، وهي وسيلة لرفع درجة حرارة جسمه حتى يتمكن من الحركة والبحث عن الطعام.

ماذا تفعل الثعابين بعد خروجها؟

أكد صياد الثعابين أن نشاط الثعابين في الصيف لا يقتصر على البحث عن الغذاء فقط، بل يشمل أيضًا:

  • التعرض للشمس لتنشيط الجسم.
  • البحث عن الفرائس.
  • تغيير الجلد مع نمو الجسم.
  • الدخول في موسم التزاوج.
  • تكوين مخزون من الدهون يساعدها على تحمل فترة الخمول خلال الشتاء التالي.

الثعابين لم تختفِ.. لكنها مختبئة

واختتم سمير كوبرا تصريحاته لـ «صدى البلد» بالتأكيد على أن عدم رؤية الثعابين في الشتاء لا يعني اختفاءها من البيئة، وإنما يعود إلى انخفاض نشاطها بسبب البرودة، بينما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى زيادة حركتها وظهورها، وهو أمر طبيعي يتوافق مع طبيعتها ككائنات من ذوات الدم البارد.

 https://youtube.com/shorts/0G6YXVu5b1s

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف صياد تعابين يجيب الثعابين الشتاء ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف

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لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
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