بدأت بعريس خليجي وانتهت بالتصالح.. القصة الكاملة لاتهام فتاة في الغربية والدها بإجبارها على الزواج من مسن مقابل 600 ألف جنيه

لم تكن ندى، الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا من مركز بسيون بمحافظة الغربية، تعلم أن مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيحول حياتها إلى قضية رأي عام، بعدما خرجت تتهم والدها بمحاولة إجبارها على الزواج من رجال يحملون جنسيات عربية مقابل مبالغ مالية وصلت، بحسب روايتها، إلى 600 ألف جنيه.

وخلال ساعات قليلة، انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتصدر اسم الفتاة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل والانقسام بين متعاطفين مع روايتها، وآخرين طالبوا بانتظار نتائج التحقيقات لكشف حقيقة ما حدث.

هيكتب الشقة باسمك

وروت ندى تفاصيل ما قالت إنها بداية الأزمة، مؤكدة أن والدتها توفيت قبل نحو عامين، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تقيم مع والدها، بينما تزوجت شقيقاتها الثلاث.

وأضافت أن زوجة عمها أخبرتها بوجود شاب عربي يقيم في مصر يبلغ من العمر 32 عامًا، وأكدت لها أنه يرغب في الزواج منها، بل ومستعد لكتابة شقة باسمها، وهو ما دفعها إلى الموافقة المبدئية.

وبحسب روايتها، بدأ والدها التواصل مع وسيط لاستكمال إجراءات الزواج، إلا أن الوسيط طلب أولًا إجراء مكالمة فيديو معها، ثم أرسل لها صورتين لشخص قال إنه يبلغ من العمر 32 عامًا.

اتهام فتاة في الغربية والدها بإجبارها على الزواج من مسن مقابل 600 ألف جنيه

مفاجأة: العريس مسن وهيدفع 600 جنيه

لكن المفاجأة كانت عندما حضر العريس إلى منزل الأسرة، إذ فوجئت، على حد قولها، بأنه رجل يبلغ من العمر 57 عامًا ويعاني من عرج في قدمه، وأخبرها بأنه أب لستة أبناء، أصغرهم يبلغ من العمر 20 عامًا.

تقول ندى إنها رفضت الزواج فورًا، إلا أن والدها حاول إقناعها بالعدول عن قرارها، وأخبرها - بحسب روايتها - أن تنظر إلى الأمر باعتباره "صفقة" ستحصل من خلالها على 600 ألف جنيه، ثم طلب منها إجراء مكالمة فيديو مع رجل عربي آخر يبلغ من العمر 45 عامًا لتختار بينهما، لكنها رفضت أيضًا.

ومع استمرار رفضها، تؤكد الفتاة أن والدها استعان بشقيقتها وعمها وعمتها لإقناعها بالموافقة، بل إن شقيقتها أخبرتها، وفق روايتها، بأن أي فتاة كانت ستوافق على هذا الزواج مقابل الأموال المعروضة، وهو ما زاد شكوكها في حقيقة ما يدور.

مخالفات قانونية

وأضافت أنها قررت الاطلاع على هاتف والدها، لتكتشف، بحسب ما ذكرته، محادثات بينه وبين شقيقتها بشأن الواقعة، كما علمت أن الرجل الذي كان يتم التفاوض على زواجها منه لا يستطيع الزواج بشكل قانوني، مدعية أن الخطة كانت تقوم على أن يحل شخص آخر محله بعد إتمام الزواج.

وتؤكد ندى أن رفضها تسبب في تعرضها للضرب والسب، قبل أن تنتهي الأزمة بطردها من منزل الأسرة، وهو ما دفعها إلى تسجيل الفيديو الذي كشفت فيه تفاصيل ما قالت إنها محاولة لبيعها تحت ستار الزواج.

فتح تحقيق عاجل

وبعد انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ورصدت الواقعة، كما باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية قرارًا بفتح تحقيق عاجل، والاستماع إلى أقوال الفتاة ووالدها، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة.

كما قررت النيابة حجز والد الفتاة على ذمة التحقيق لحين ورود التحريات، والاستماع إلى أقوال عدد من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط محل الإقامة، للوقوف على حقيقة ما جاء في الفيديو المتداول.

تعليق جدة فتاة الزواج القسري بالغربية

وفي المقابل، قالت جدة الفتاة إن الخلافات بين ندى ووالدها قديمة، وإنها كانت تطالبه بتمليكها الشقة بعد وفاة والدتها، مؤكدة أن الأب كان يسعى فقط للاطمئنان على مستقبل ابنته من خلال زواجها من شخص ميسور الحال.

كما نفت إحدى شقيقاتها ما جاء في الفيديو، وقالت إن شقيقتها كانت كثيرة الخلاف مع والدها، وإنها رفضت الزواج لأسباب أخرى، مؤكدة أن والدها معروف بحسن سمعته، ويشرف على زاوية مسجد بمدينة بسيون.

القصة الكاملة لاتهام فتاة في الغربية والدها بإجبارها على الزواج من مسن مقابل 600 ألف جنيه

عصابة الزواج القسري

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن جهات التحقيق تواصل فحص معلومات تتعلق بوجود سماسرة يشتبه في توسطهم لترتيب زيجات لفتيات من رجال يحملون جنسيات عربية مقابل مبالغ مالية، في إطار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة ووالدها، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما واصلت النيابة العامة سماع أقوال جميع الأطراف، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة.

الصلح خير

وفي نهاية الأزمة، أعلنت ندى انتهاء الخلاف مع والدها، مؤكدة عقب خروجها من سراي النيابة أنها تصالحت معه أمام جهات التحقيق، وقالت: "اتصالحت مع أبويا وميرضنيش حبسه"، لتطوى صفحة الأزمة بعد أيام من الجدل، بينما تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة.