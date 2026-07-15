إنجلترا والأرجنتين.. صدام التاريخ والطموح في الطريق إلى نهائي كأس العالم

لن تكون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 مجرد مباراة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بل فصلًا جديدًا من واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ المونديال حيث يلتقي المنتخبان للمرة السادسة في البطولة وسط طموحات متباينة وتاريخ حافل باللحظات التي لا تُنسى.

وعلى أرضية ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية يدخل المنتخبان مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول بعدما شق كل منهما طريقه إلى المربع الذهبي وسط معاناة كبيرة ليصبح حلم التتويج باللقب العالمي على بُعد 90 دقيقة فقط.

طريق شاق نحو نصف النهائي

لم يكن مشوار المنتخبين مفروشًا بالورود بل جاء مليئًا بالعقبات التي اختبرت قدراتهما الفنية والبدنية والنفسية.

المنتخب الإنجليزي احتاج إلى شخصية قوية لتجاوز الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 ثم تخطى المكسيك في ثمن النهائي قبل أن يحسم مواجهة صعبة أمام النرويج في ربع النهائي ليبلغ نصف النهائي للمرة الرابعة في آخر خمس بطولات كبرى في تأكيد جديد على استقرار "الأسود الثلاثة" في المراحل المتقدمة.

أما المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية فخاض رحلة أكثر تعقيدًا إذ عانى أمام الرأس الأخضر ثم احتاج إلى جهد كبير لتجاوز منتخب مصر في دور الـ16 قبل أن يطيح بسويسرا بعد مباراة ماراثونية في ربع النهائي ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.

مواجهة تحمل إرثًا تاريخيًا

عندما يلتقي المنتخبان في كأس العالم لا تكون المباراة مجرد 90 دقيقة من كرة القدم بل استدعاءً لذاكرة مليئة بالمواجهات التاريخية فمنذ أول لقاء بينهما في مونديال 1962 تحولت مباريات إنجلترا والأرجنتين إلى واحدة من أشهر المنافسات العالمية وبلغت ذروتها في ربع نهائي مونديال 1986 عندما سجل دييغو أرماندو مارادونا هدفيه الشهيرين أحدهما بـ"يد الله" والآخر الذي اعتُبر من أجمل أهداف تاريخ البطولة.

كما التقى المنتخبان مجددًا في مونديال 1998 عندما حسمت الأرجنتين بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح بينما نجحت إنجلترا في رد الاعتبار خلال نسختي 2002 و2006 قبل أن تتجدد المواجهة الآن في نصف نهائي نسخة 2026.

ميسي يقود حلم اللقب الرابع

يعول المنتخب الأرجنتيني مجددًا على قائده ليونيل ميسي الذي يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم.

يدخل النجم المخضرم المباراة وهو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 21 هدفًا كما يتربع على عرش أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في تاريخ البطولة ليؤكد أن تأثيره لا يزال حاضرًا رغم بلوغه التاسعة والثلاثين.

ولا يقتصر دور ميسي على الأرقام فقط بل أصبح القائد الروحي للمنتخب حيث يمنح زملاءه الثقة والخبرة في أصعب اللحظات وهو ما ظهر بوضوح خلال الأدوار الإقصائية.

بيلينجهام وكين... ثنائي يقود حلم الإنجليز

في المقابل تعتمد إنجلترا على قوة هجومية كبيرة يقودها الثنائي جود بيلينغهام وهاري كين.

وقدم بيلينغهام واحدة من أفضل بطولاته الدولية بعدما سجل أهدافًا حاسمة في الأدوار الإقصائية وأكد قدرته على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

أما هاري كين فيواصل إثبات قيمته كأحد أفضل المهاجمين في العالم بعدما قاد هجوم المنتخب الإنجليزي بكفاءة ويستعد أيضًا لدخول تاريخ الكرة الإنجليزية بوصفه أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني.

ويمثل الثنائي مصدر القوة الأكبر في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل الذي يطمح إلى قيادة إنجلترا نحو أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966.

المدربان يعترفان بالمشكلات

ورغم الوصول إلى نصف النهائي لم يُخفِ المدربان ملاحظاتهما على أداء الفريقين فليونيل سكالوني اعترف بأن الأرجنتين عانت كثيرًا في مباراتها الأخيرة مؤكدًا أن فريقه يحتاج إلى تصحيح العديد من الأخطاء إذا أراد الاحتفاظ باللقب.

أما توماس توخيل فأكد أن النتيجة كانت أهم من الأداء في مواجهة النرويج لكنه شدد على ضرورة رفع المستوى الفني معتبرًا أن إنجلترا لن تتمكن من تجاوز الأرجنتين إذا كررت الأخطاء نفسها.