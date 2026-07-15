قلبت الطاولة .. فرج عامر يتغنّى بمنتخب إسبانيا بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2026

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "دالاس"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وعلق المهندس فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "اسبانيا قلبت الطاولة وفازت علي فرنسا بسهولة ٢/.، وصعدت الي النهائي ، الثقة الزايدة عن اللزوم والاحساس بسهولة المباراة للاعبي فرنسا قبل بداية المباراة، وحماس وهدوء لاعبي اسبانيا وتعطشهم للفوز ومدير فني اعاد قراءة الخصم واحتفظ بالكورة بطريقة ايجابية، وقفل علي مراكز الخطورة في المنتخب الفرنسي، ولا ننسي عنصر التوفيق وعدم التوفيق".

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة 26، بعدما سدد ميكيل أويارزابال كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت على يسار حارس المرمى.

وأضاف المنتخب الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من داني أولمو إلى بيدرو، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 62، سجل لامين يامال الهدف الثالث لإسبانيا، بعدما انطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.