الزمالك يحسم ملف شركة الكرة.. اجتماع مرتقب للإعلان عن موعد الجمعية العمومية

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، يتصدرها استكمال إجراءات تأسيس شركة الكرة.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بشركة الكرة، في خطوة جديدة ضمن خطة النادي لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الزمالك قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة، للاستفسار عن الإجراءات القانونية المنظمة لعقد الجمعية العمومية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعدها.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن الزمالك طلب توضيح ما إذا كانت الجمعية الخاصة بإنشاء شركة الكرة ستُعقد باعتبارها جمعية عمومية عادية أم غير عادية، وذلك قبل استكمال باقي الإجراءات الخاصة بملف الشركة.