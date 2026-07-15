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العدوان الايراني الآثم.. الدفاعات الكويتية تعترض مسيرات مُعادية وسط دوي انفجارات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العدوان الايراني الآثم.. الدفاعات الكويتية تعترض مسيرات مُعادية وسط دوي انفجارات

الدفاع الجوي
الدفاع الجوي
القسم الخارجي

أعلنت رئاسة الأركان الكويتية أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الايراني الآثم.

كما نوهت بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وفقا لما أفادت به صحيفة القبس الكويتية.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقلاً عن إدارة الإطفاء، بأنه تم السيطرة على حريق في موقع استُهدف بهجمات إيرانية معادية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن ستة فرق، مدعومة بالجيش والحرس الوطني، استجابت للنداء، ولم تُسجّل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، استهدافه مواقع عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

وزُعم أن طائرات إيرانية مسيّرة استهدفت منطقة تتمركز فيها طائرات مقاتلة من طراز إف-18، ومبنى سكني، وحظيرة معدات كبيرة، قالت إرنا إنها تابعة للجيش الأمريكي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ونقلت إرنا عن الجيش الإيراني قوله: "ستستمر هذه العمليات حتى تحقيق النصر النهائي".

وكانت إيران قد استهدفت قاعدة الأزرق الجوية الأسبوع الماضي، حيث زعمت تدمير حظائر طائرات إف-35.

وتأتي هذه الضربات الإيرانية الأخيرة على المصالح العسكرية الأمريكية في المنطقة في وقت أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

العدوان الايراني الآثم الدفاعات الكويتية مسيرات معادية رئاسة الأركان الكويتية منظومات الدفاع الجوي

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