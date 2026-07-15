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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

زيزو
زيزو
إسراء أشرف

حسم مصطفى زيزو، والد ووكيل أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل نجله، مؤكدًا أن جميع الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إعارته أو تخفيض قيمة عقده لا أساس لها من الصحة.

والد زيزو يحسم الجدل: لا نية لإعارته أو تعديل عقده مع الأهلي

وأوضح والد اللاعب في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الأهلي لم تفتح أي نقاش مع زيزو بخصوص تقليص راتبه أو خروجه على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي متمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن الجهاز الفني وإدارة الكرة يعتبران زيزو أحد العناصر المهمة في المشروع الفني للفريق، لذلك لم يتم طرح فكرة رحيله أو الاستغناء عنه بأي شكل.

كما أكد أن اللاعب يواصل استعداداته للموسم الجديد بشكل طبيعي، بعدما أنهى إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى إسبانيا، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر الأهلي الخارجي.

ومن المنتظر أن يتوجه الأهلي إلى إسبانيا خلال الأيام المقبلة لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث يسعى زيزو للظهور بأفضل مستوى وحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

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