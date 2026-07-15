وزير الخارجية الأمريكي يُدين الضربات الإيرانية «غير المقبولة» على الأردن

أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن العاصمة، الضربات الإيرانية الأخيرة على الأردن، واصفاً إياها بـ"غير المقبولة"، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد استهدفت إيران مراراً وتكراراً البنية التحتية العسكرية في الأردن خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد حدة القتال مع الولايات المتحدة.

وأعلن الجيش الإيراني شنّ غارات جوية جديدة بطائرات مسيّرة على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، حيث تتمركز أصول عسكرية أمريكية، فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وناقش روبيو والصفدي خلال اجتماعهما أمس الثلاثاء مجموعة من القضايا، "بما في ذلك الهجمات المستمرة التي يشنها النظام الإيراني على السفن والموانئ ودول المنطقة"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت.

كما شكر روبيو الصفدي على "الدور المهم الذي يلعبه الأردن في تعزيز الأمن الإقليمي".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني، استهدافه مواقع عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

وزُعم أن طائرات إيرانية مسيّرة استهدفت منطقة تتمركز فيها طائرات مقاتلة من طراز إف-18، ومبنى سكني، وحظيرة معدات كبيرة، قالت إرنا إنها تابعة للجيش الأمريكي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".