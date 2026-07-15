مدرب إنجلترا: حسم مباراة الأرجنتين داخل الملعب.. ولا مكان للتاريخ أو السياسة

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 يجب أن تظل في إطارها الرياضي، مشددًا على ضرورة إبعاد أي اعتبارات تاريخية أو سياسية عن اللقاء المرتقب.

وأوضح مدرب "الأسود الثلاثة" أن الأحداث التاريخية بين البلدين، وعلى رأسها حرب فوكلاند، لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير على اللاعبين، مؤكدًا أن المنتخب الإنجليزي يركز فقط على ما سيحدث داخل المستطيل الأخضر.

وأشار توخيل إلى أن المباراة ستكون مليئة بالإثارة والندية، متوقعًا أن تشهد تقلبات كبيرة في الأداء والمشاعر نظرًا لقيمة المواجهة وأهميتها في تحديد أحد طرفي نهائي كأس العالم.

وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك شخصية قوية داخل الملعب، ولا يتأثر بسهولة حتى في حال التأخر بالنتيجة، موضحًا أن استقرار تشكيلته واستمرار عدد كبير من لاعبيه معًا لسنوات منح الفريق انسجامًا واضحًا وأسلوب لعب ثابتًا.

واختتم المدير الفني لإنجلترا تصريحاته بالتأكيد على احترامه لقدرات المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن فريقه جاهز لتقديم أفضل ما لديه من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي مونديال 2026.