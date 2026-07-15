قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي
دون 47 ألفًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
كيف يُوازن قانون تنظيم الاتصالات بين حماية الخصوصية ومُتطلبات الأمن؟ .. التفاصيل الكاملة
المفوضية الأوروبية: الاستيطان يخالف القانون الدولي والعلاقة مع إسرائيل تغيرت
حكم الوضوء بعد التخدير في العمليات الجراحية.. الإفتاء توضح رأي الشرع
سحب عداد الكهرباء .. لاتترك الشقة مغلقة دون شحن
طهران تشعل المواجهة.. الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين تحت النيران الإيرانية
مدرب إنجلترا: حسم مباراة الأرجنتين داخل الملعب.. ولا مكان للتاريخ أو السياسة
وزير الخارجية الأمريكي يُدين الضربات الإيرانية «غير المقبولة» على الأردن
قرب حدود العراق .. أضرار بمصنع للمياه في إيران بعد هجوم جديد دون إصابات
ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
آية التيجي

كشفت الشيف فاطمة أبو حاتي عن السر الحقيقي وراء نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل، مؤكدة أن المذاق المميز لا يعتمد على نوع الجبن أو الصلصة فقط، وإنما يبدأ من العجينة، التي تعد العنصر الأساسي للحصول على بيتزا هشة وخفيفة بمذاق المطاعم.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

وأوضحت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن نجاح عجينة البيتزا يرتبط بعدة خطوات بسيطة، لكنها تصنع الفارق في النتيجة النهائية، بداية من اختيار نوع الدقيق المناسب وحتى طريقة فرد العجينة وتسويتها داخل الفرن.

جودة الدقيق أول أسرار نجاح عجينة البيتزا

وأكدت الشيف أن اختيار دقيق مخصص للمخبوزات أو دقيق فاخر متعدد الاستخدامات يساعد على الحصول على عجينة مرنة ومطاطية، وهو ما يمنح البيتزا قوامًا مثاليًا بعد الخبز.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

التخمير الكافي يمنح البيتزا القوام الهش

وأشارت إلى أن منح العجينة الوقت الكافي للتخمير في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها يعد من أهم أسرار نجاح البيتزا، إذ يساعد ذلك على تكوين عجينة إسفنجية وخفيفة من الداخل.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

ابتعدي عن النشابة عند فرد العجينة

ونصحت الشيف فاطمة أبو حاتي بعدم استخدام النشابة أثناء فرد عجينة البيتزا، لأنها تتسبب في خروج الهواء من العجين، والأفضل فردها بأطراف الأصابع من المنتصف إلى الأطراف برفق، مع الحفاظ على حواف مرتفعة تمنح البيتزا شكلها المميز.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

فرن ساخن للحصول على بيتزا مثل المطاعم

واختتمت الشيف نصائحها بالتأكيد على ضرورة تسوية البيتزا داخل فرن ساخن جدًا وعلى أعلى درجة حرارة، مع وضعها في الرف الأوسط أو على صاج ساخن مسبقًا، لضمان نضجها سريعًا مع الاحتفاظ بأطراف مقرمشة وقلب طري وهش.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

وتعد هذه الخطوات من أهم الأسرار التي تساعد ربات البيوت على تحضير بيتزا ناجحة بمذاق قريب من المطاعم، مع الحفاظ على القوام الخفيف والمرونة التي تميز عجينة البيتزا الأصلية.

سر نجاح البيتزا عجينة البيتزا طريقة عمل البيتزا الشيف فاطمة أبو حاتي عجينة البيتزا الهشة تخمير عجينة البيتزا وصفات فاطمة أبو حاتي البيتزا الإيطالية طريقة عمل عجينة البيتزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الكاف

الكاف يستحدث دوري الأمم الأفريقية ويعدل نظام كأس الأمم

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

فتاة الزواج القسري بالغربية

حكايات صادمة في حادث فتاة الزواج القسري ببسيون

حسام حسن

حسام حسن يراقب 6 وجوه جديدة قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 47 ألفا.. ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب الان

ترشيحاتنا

النباتات الطبية والعطرية

90% من ثروة مصر العطرية تصدر خاما.. وخبير يكشف كيف نضاعف العائد بالدولار

موجات الحر

دراسة بريطانية: أكثر من 2700 وفاة محتملة جراء موجات الحر

جهاز مستقبل مصر

بعد موافقة النواب.. جهاز مستقبل مصر: القانون يعزز الاستثمار ويرفع كفاءة الأداء

بالصور

خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

بإطلالة لامعة وخلابة .. فرح شعبان تخطف الأنظار بفستان مُرصّع بالكريستال | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية داخل سيارتها.. ورسالة تهنئة تشعل تفاعل الجمهور|شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد