خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

كشفت الشيف فاطمة أبو حاتي عن السر الحقيقي وراء نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل، مؤكدة أن المذاق المميز لا يعتمد على نوع الجبن أو الصلصة فقط، وإنما يبدأ من العجينة، التي تعد العنصر الأساسي للحصول على بيتزا هشة وخفيفة بمذاق المطاعم.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

وأوضحت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن نجاح عجينة البيتزا يرتبط بعدة خطوات بسيطة، لكنها تصنع الفارق في النتيجة النهائية، بداية من اختيار نوع الدقيق المناسب وحتى طريقة فرد العجينة وتسويتها داخل الفرن.

جودة الدقيق أول أسرار نجاح عجينة البيتزا

وأكدت الشيف أن اختيار دقيق مخصص للمخبوزات أو دقيق فاخر متعدد الاستخدامات يساعد على الحصول على عجينة مرنة ومطاطية، وهو ما يمنح البيتزا قوامًا مثاليًا بعد الخبز.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

التخمير الكافي يمنح البيتزا القوام الهش

وأشارت إلى أن منح العجينة الوقت الكافي للتخمير في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها يعد من أهم أسرار نجاح البيتزا، إذ يساعد ذلك على تكوين عجينة إسفنجية وخفيفة من الداخل.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

ابتعدي عن النشابة عند فرد العجينة

ونصحت الشيف فاطمة أبو حاتي بعدم استخدام النشابة أثناء فرد عجينة البيتزا، لأنها تتسبب في خروج الهواء من العجين، والأفضل فردها بأطراف الأصابع من المنتصف إلى الأطراف برفق، مع الحفاظ على حواف مرتفعة تمنح البيتزا شكلها المميز.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

فرن ساخن للحصول على بيتزا مثل المطاعم

واختتمت الشيف نصائحها بالتأكيد على ضرورة تسوية البيتزا داخل فرن ساخن جدًا وعلى أعلى درجة حرارة، مع وضعها في الرف الأوسط أو على صاج ساخن مسبقًا، لضمان نضجها سريعًا مع الاحتفاظ بأطراف مقرمشة وقلب طري وهش.

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

وتعد هذه الخطوات من أهم الأسرار التي تساعد ربات البيوت على تحضير بيتزا ناجحة بمذاق قريب من المطاعم، مع الحفاظ على القوام الخفيف والمرونة التي تميز عجينة البيتزا الأصلية.