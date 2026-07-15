قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريان شرقي بعد وداع كأس العالم: أخطاؤنا أطاحت بنا .. وليس التحكيم
السيطرة على حريق بورشة أخشاب في قليوب دون إصابات
بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي
دون 47 ألفًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
كيف يُوازن قانون تنظيم الاتصالات بين حماية الخصوصية ومُتطلبات الأمن؟ .. التفاصيل الكاملة
المفوضية الأوروبية: الاستيطان يخالف القانون الدولي والعلاقة مع إسرائيل تغيرت
حكم الوضوء بعد التخدير في العمليات الجراحية.. الإفتاء توضح رأي الشرع
سحب عداد الكهرباء .. لاتترك الشقة مغلقة دون شحن
طهران تشعل المواجهة.. الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين تحت النيران الإيرانية
مدرب إنجلترا: حسم مباراة الأرجنتين داخل الملعب.. ولا مكان للتاريخ أو السياسة
وزير الخارجية الأمريكي يُدين الضربات الإيرانية «غير المقبولة» على الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريان شرقي بعد وداع كأس العالم: أخطاؤنا أطاحت بنا .. وليس التحكيم

ريان شرقي
ريان شرقي
إسراء أشرف

أكد ريان شرقي، لاعب منتخب فرنسا، أن التحكيم لم يكن السبب وراء خسارة "الديوك" أمام إسبانيا والخروج من نصف نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على أن منتخب بلاده لم يقدم المستوى الذي يؤهله للوصول إلى المباراة النهائية.

وقال شرقي، في تصريحات عقب اللقاء، إن الحكم لم يكن على المستوى المأمول، لكنه لم يحرم المنتخب الفرنسي من تسجيل أي أهداف، مضيفًا: "لو كنا الأفضل داخل الملعب، لكنا نحن من حقق الفوز".

واعترف لاعب منتخب فرنسا بأن الفريق افتقد الكثير خلال المباراة، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات تأتي مرة كل أربع سنوات، وهو ما يجعل الخروج منها مؤلمًا للغاية بالنسبة لجميع اللاعبين.

وأضاف شرقي أن المنتخب الفرنسي كان من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، لكنه أشار إلى أن الفريق الوحيد الذي تمكن من إقصاء فرنسا هو المنتخب الفرنسي نفسه، في إشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتراف بالأخطاء هو الطريق الصحيح للعودة بصورة أقوى، مشددًا على ضرورة التركيز على تصحيح السلبيات والاستعداد بأفضل شكل للاستحقاقات المقبلة.

ريان شرقي شرقي منتخب فرنسا فرنسا كاس العالم كأس العالم فرنسا ضد إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الكاف

الكاف يستحدث دوري الأمم الأفريقية ويعدل نظام كأس الأمم

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

فتاة الزواج القسري بالغربية

حكايات صادمة في حادث فتاة الزواج القسري ببسيون

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 47 ألفا.. ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب الان

زيادة المرتبات 2026

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

ترشيحاتنا

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار.. وعليا بهات وصيفة العروس في ليلة بوليوودية ساحرة

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض «المايسترو» لطارق العلي في الكويت

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض المايسترو لطارق العلي في الكويت

ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

بإطلالة لامعة وخلابة .. فرح شعبان تخطف الأنظار بفستان مُرصّع بالكريستال | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية داخل سيارتها.. ورسالة تهنئة تشعل تفاعل الجمهور|شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد