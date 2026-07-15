ريان شرقي بعد وداع كأس العالم: أخطاؤنا أطاحت بنا .. وليس التحكيم

أكد ريان شرقي، لاعب منتخب فرنسا، أن التحكيم لم يكن السبب وراء خسارة "الديوك" أمام إسبانيا والخروج من نصف نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على أن منتخب بلاده لم يقدم المستوى الذي يؤهله للوصول إلى المباراة النهائية.

وقال شرقي، في تصريحات عقب اللقاء، إن الحكم لم يكن على المستوى المأمول، لكنه لم يحرم المنتخب الفرنسي من تسجيل أي أهداف، مضيفًا: "لو كنا الأفضل داخل الملعب، لكنا نحن من حقق الفوز".

واعترف لاعب منتخب فرنسا بأن الفريق افتقد الكثير خلال المباراة، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات تأتي مرة كل أربع سنوات، وهو ما يجعل الخروج منها مؤلمًا للغاية بالنسبة لجميع اللاعبين.

وأضاف شرقي أن المنتخب الفرنسي كان من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، لكنه أشار إلى أن الفريق الوحيد الذي تمكن من إقصاء فرنسا هو المنتخب الفرنسي نفسه، في إشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتراف بالأخطاء هو الطريق الصحيح للعودة بصورة أقوى، مشددًا على ضرورة التركيز على تصحيح السلبيات والاستعداد بأفضل شكل للاستحقاقات المقبلة.