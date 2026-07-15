«كوكوريا» نجم منتخب إسبانيا: كنا الأفضل أمام فرنسا.. ونحلم بتكرار إنجاز جيل 2010

أعرب مارك كوكوريا، ظهير منتخب إسبانيا والمنضم حديثًا إلى ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بقيادة "لا روخا" إلى نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب بلاده استحق الفوز على فرنسا بعد الأداء الذي قدمه في نصف النهائي.

وأوضح كوكوريا أن المنتخب الإسباني دخل المباراة بخطة واضحة للحد من خطورة الهجمات المرتدة التي يجيدها المنتخب الفرنسي، مشيرًا إلى أن الضغط المتواصل والتنظيم الدفاعي منحا فريقه الأفضلية طوال اللقاء.

وأضاف أن ركلة الجزاء التي سجل منها المنتخب الإسباني هدف التقدم ساهمت في زيادة ثقة اللاعبين، وهو ما انعكس على طريقة اللعب والسيطرة على مجريات المباراة حتى صافرة النهاية.

وتحدث كوكوريا عن الجيل الإسباني الذي توج بكأس العالم عام 2010، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب الحالي نشأوا وهم يتابعون إنجازاته، ويأملون في تكرار ذلك الإنجاز بكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الإسبانية.

وعن المباراة النهائية، شدد لاعب ريال مدريد على أن المنتخب الإسباني مستعد لمواجهة أي منافس، سواء إنجلترا أو الأرجنتين، مضيفًا أن وجود عدد من أصدقائه في المنتخبين سيمنح النهائي طابعًا خاصًا، لكن تركيزه ينصب بالكامل على التتويج باللقب العالمي.