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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق بورشة أخشاب في قليوب دون إصابات

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية ، من إخماد حريق نشب داخل ورشة لتصنيع الأخشاب بعزبة طياب التابعة لمركز قليوب، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

حريق قليوب

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل الورشة، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وبذلت قوات الإطفاء جهودًا مكثفة حتى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما التهمت النيران كميات من الأخشاب الموجودة داخل الورشة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

 كما واصلت القوات تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.
 

قوات الحماية المدنية محافظة القليوبية حريق

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