بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

كثف مسؤولو نادي الزمالك تحركاتهم خلال الساعات الماضية للتوصل إلى اتفاق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، المدير الفني السابق للمغرب الفاسي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبات فرانكو من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة الزمالك، بعدما لفت الأنظار بالنتائج التي حققها مع المغرب الفاسي، وقاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، إلى جانب اعتماده على أسلوب هجومي منظم نال إشادة واسعة.

ورصدت إدارة الزمالك راتبًا شهريًا يصل إلى 50 ألف دولار للمدير الفني الجديد، في إطار سعيها للتعاقد مع مدرب أجنبي قادر على إعادة الفريق للمنافسة على البطولات.

وكان نادي المغرب الفاسي قد أعلن رحيل بابلو فرانكو عقب نهاية الموسم، رغم محاولاته للإبقاء عليه من خلال تمديد عقده، إلا أن المدرب الإسباني فضّل خوض تجربة جديدة، لتزداد التكهنات حول اقترابه من الدوري المصري عبر بوابة الزمالك.

ويعتمد فرانكو على فلسفة لعب تقوم على الاستحواذ واللعب الجماعي، مع الضغط السريع لاستعادة الكرة فور فقدانها، وهو الأسلوب الذي يشبه إلى حد كبير النهج الذي يتبعه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا.