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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

وقَّع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور باسم سيد نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بروتوكول تعاون؛ لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الطرفين.

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

ويهدف البروتوكول إلى تقديم دورات وورش عمل متخصصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجالات: الفلك والجيوفيزياء، وتكنولوجيا علوم الأرض، وإنترنت الأشياء، واستخدام أدوات وتطبيقات العلوم الفلكية والجيوفيزيقية في المجالات المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ولمشروعات تخرج الطلاب والطالبات ذات العلاقة بموضوعات العلوم الفلكية والجيوفيزيقية والتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، والإعلام وتكنولوجيا علوم الفضاء.

كما نص البروتوكول على التعاون بين جامعة الأزهر والمعهد في إعداد البرامج التدريبية والتدريس وتبادل الكوادر العلمية، إضافة إلى تبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من كلية العلوم للبنات بالقاهرة والإدارة العامة للشئون الهندسية والمعهد لتحديد المكان المقترح لإقامة شبكة الرصد؛ بهدف التعاون العلمي والبحثي غير الهادف إلى الربح.

من جانبه ثمن الدكتور باسم نبوي التعاون مع جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الرغبة في التعاون المشترك مع جامعة الأزهر ترجع إلى مكانتها كأكبر مؤسسة دينية علمية إسلامية عالمية، وأوسع الجامعات انتشارًا في محافظات الجمهورية، وكونها قبلة لطلاب العلم من كل مكان لدراسة العلوم الشرعية والعربية والطبيعية والإنسانية، ورسالتها السامية في نشر تعاليم الإسلام وقيمه السمحة التي لا تعرف الغلو أو التطرف.

بدوره رحَّب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالدكتور باسم نبوي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون مع المعهد، وموجهًا الشكر إلى إدارة المعهد؛ لما تبذله من جهود علمية وبحثية تخدم الدولة المصرية، معربًا عن ثقته في أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات العلمية والبحثية المشتركة، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين جامعة الأزهر والمعهد بما يسهم في دعم البحث العلمي، وخدمة قضايا التنمية، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد المعرفة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور هشام عيد، نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد، والدكتور مدحت الريس، رئيس معامل الزلازل منسق البروتوكول، والدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة كلية العلوم للبنات، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيلة الكلية، والدكتورة عبير دسوقي، رئيس قسم الرياضيات، والدكتورة كريمة متولى، والدكتورة أسماء فتحي.

جامعة الأزهر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رئيس جامعة الأزهر سلامة داود الدكتور سلامة داود بروتوكول تعاون

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