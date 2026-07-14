مسؤول أمريكي: قواتنا تشن مزيدا من الضربات على إيران

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تشن حاليًا مزيدًا من الضربات على أهداف إيرانية، قبيل بدء الحصار البحري الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الهدف من هذه الجولة من الضربات هو القضاء على التهديدات الناشئة من إيران.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن المسؤول تحدث إليها شريطة عدم الكشف عن هويته، "نظراً لحساسية العملية العسكرية".



وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بسماع دوي انفجارات في جزيرة "قشم" الواقعة قرب مضيق "هرمز".



يأتي ذلك وسط تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران الذي بدأ الأسبوع الماضي رداً على هجمات إيرانية على سفن تجارية في مضيق "هرمز".



وتعهد الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار البحري على إيران اعتبارًا من الساعة الرابعة من مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8 مساءًا بتوقيت جرينتش).