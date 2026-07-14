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التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي من اجتماع وزير التربية والتعليم مع المدارس الدولية هو التزام كل المدارس المتواجدة على أرض مصر بكافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطالب يحصل عى خدمة تعليمية جيدة داخل مؤسسات تطبق توجيهات وزارة التربية والتعليم.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم يتم تطبيقها بشكل حاسم وكامل من قبل المدارس الدولية.

وأردف أن اجتماع اليوم تضمن أن يكون هناك التزام من قبل المدراس الدولية بتطبيق كل ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم ولا يكون هناك شكاوى تتعلق بتطبيق هذه القرارات من قبل أولياء الأمور.

وأكد أن النسبة المحددة لزيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية سيتم تطبيقها كما هي وتلك المدارس ملزمة بالإعلان عن قيمة المصروفات على موقعها الإلكتروني قبل بداية شهر أغسطس حتى لا يفاجئ أولياء الأمور عند التوجه للمدرسة لسدادها.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن كل ممثلي المدارس الدولية خلال اجتماعهم مع وزير التربية والتعليم رحبوا بكل ما جاء في الاجتماع من قرارات، إلى جانب الترحيب بكل ما يتعلق بمواد الهوية الوطنية والالتزام بها.

واستطرد أنه كانت هناك انضباط في امتحانات الثانوية العامة بداية من طبع الأسئلة وتوزيعها على اللجان وهناك لجان من الوزارة تتابع الانضباط وتتعامل بمنتهى الحزم والحسم.

وأردف أنه يتم التعامل مع أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور من خلال غرف العمليات الفرعية أو المركزية وحلها بشكل كامل داخل أو خارج اللجنة مثل الحالات الإنسانية ومتابعتها مثل حالات الإغماء.

وشدد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يعد هناك لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها وهذه الظاهرة غير متواجدة ومتابعة من الوزير شخصيًا والتعامل مع أي مخالفات في حينها.

وواصل شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد التصحيح والمراجعة وربما تستغرق هذه العملية 3 أسابيع بعد انتهاء الامتحانات.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

التعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية

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