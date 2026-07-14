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لو بطاقتك وقفت .. رابط تظلمات التموين 2026
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الإشراف العام
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لو بطاقتك وقفت .. رابط تظلمات التموين 2026

تظلمات التموين2026
تظلمات التموين2026
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن رابط تظلمات التموين2026، بعد إيقاف بطاقات التموين للعديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويرغب الكثير في معرفة سبب وقف بطاقة التموين وطريقة تقديم تظلمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية لإعادة تفعيل البطاقة إذا كنت من مستحقي الدعم . 

تظلمات التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب التظلمات للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية أو استبعاد أفراد منها.

تعرف علي شروط تظلمات بطاقات التموين 2026 وخطوات تحديث البيانات بالوزارة - بوابة الأهرام بيزنس

 لتقديم التظلم، يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية لتحديث البيانات، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامتك لتقديم طلب التظلم مدعوماً بالمستندات، والاتصال بالخط الساخن (19959).

وأتاحت وزارة التموين إمكانية التظلم خلال مدة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ إيقاف البطاقة،سواء من خلال مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية، مع إرفاق المستندات التى تثبتأحقية المواطن فى الحصول على الدعم، بحسب سبب الإيقاف.

أسباب وقف بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الأسباب التى قد تؤدى إلى وقف البطاقات التموينية، أبرزها:

- عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.

- تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.

- سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.

- عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

-امتلاك سيارة فارهة بمحرك يزيد على 1600 سى سى أو امتلاك أكثر من سيارة

-سداد مصروفات دراسية مرتفعة بمدارس دولية أو خاصة

-ارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء أو ثبوت سرقة التيار الكهربائى

-امتلاك حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة

-السكن داخل الكمبوندات أو امتلاك سجل تجارى أو شركات وفقًا لمحددات تنقية البطاقات.

بعد الاستبعاد من البطاقات التموينية.. كيفية التعويض وخطوات التظلم

رابط تظلمات التموين 2026

يتم تقديم تظلمات بطاقات التموين إلكترونياً من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يقوم المواطن بتحديث بياناته واستكمال استمارة البيانات، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم مدعوماً بالمستندات الدالة على أحقيته في عودة الدعم. 
 

اضغط هنا …….. بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين

ازاي اعمل تظلم في التموين؟

  • الدخول على بوابة مصر الرقمية وتحديث بيانات بطاقة التموين واستكمال البيانات المطلوبة، وهذه الخطوة أساسية وضرورية 

- ثم يقوم المواطن بالتقدم الى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديثالبيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته فى العودة إلى صرف الدعمالتموينى.

- فضلا عن قيام المواطن بإرسال بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف الى مركز خدمة العملاءعلى الخط الساخن رقم 19959.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفى حالة استحقاق المواطن للدعم سيتم تفعيلالبطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالى.

 

متى يتم إعادة تشغيل بطاقة التموين؟


تراجع إدارة التفتيش الفنى بوزارة التموين طلبات التظلم بشكل دورى، وفى حال قبول الطلب وثبوت أحقية المواطن فى الحصول على الدعم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالى لصدور قرار قبول التظلم.
 


أسباب حذف أفراد من التموين

-استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.

ـ امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

ـ دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

-تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

ـ امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.

مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.

-عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

ـ في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

-ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية

في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.

إيقاف مؤقت في هذه الحالات

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، او صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

وتؤكد الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

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