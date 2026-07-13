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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسباب حذف أفراد من بطاقة التموين.. رابط الاستعلام

حذف فرد من بطاقة التموين
حذف فرد من بطاقة التموين
رشا عوني
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يبحث المواطنون عن أسباب حذف أفراد من بطاقة التموين، حيث تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوصيل الدعم إلى مستحقيه و حذف الأفراد غير المستحقين وإيقاف بطاقات التموين، لكن هناك العديد من الحالات التي حددتها وزارة التموين لوقف البطاقة أو حذف أشخاص من التموين، كما يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية ومعرفة حالة بطاقتك.

الاستعلام عن بطاقة التموين 

يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين 2026 و الاستعلام عن حال بطاقة التموين عبر الدخول إلى منصة مصر الرقمية، بالضغط على الرابط التالي من هـــــنــــــا.

حالات إيقاف بطاقة التموين

وحددت منظومة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين أو وقف صرف الدعم التمويني، وتشمل:

- عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.

- تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.

- سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.

- عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

الفئات المستبعدة من التموين 

بحسب ما تم تداوله منذ أيام  خلال اجتماعات وزارة التموين أثناء استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي ، فهناك بعض  الفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني وهم الذين لا يحتاجون إلى هذا الدعم ولا يستحقونه وهم: 

١- المقيمون في الكمبوندات السكنية.

٢- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.

٣- مالكو السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.

٤- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

٥- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.

٦- من صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء.

٧- الحاصلون على معاشات دون وجه حق.

٨- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

 

أسباب حذف أفراد من التموين

-استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.

ـ امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

ـ دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

-تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

ـ امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.

مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.

-عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

ـ في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

-ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية

في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.

إيقاف بطاقات التموين 

وأوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، او صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

وتؤكد الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

الاستعلام عن بطاقة التموين 2026

ويمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية ، وذلك للاطمئنان على موقف البطاقة التموينية ومعرفة استحقاق الدعم، يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية:

  • الدخول إلى «خدمات التموين».
  • اختيار «الاستعلام عن بطاقة التموين».
  • إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة.
  • ظهور بيانات البطاقة، بما يشمل عدد الأفراد وحالة الدعم.
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