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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اتحذفت من البطاقة؟.. تعرف على السبب وموعد فتح باب تظلمات التموين 2026

ظلمات التموين 2026
ظلمات التموين 2026
خالد يوسف

ازدادت معدلات البحث من قبل المواطنين عبر محرك البحث الشهير جوجل عن أسباب الحذف من بطاقة التموين، بالإضافة إلى رابط التظلم، وذلك بعدما كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسباب وقف بطاقة التموين واستبعاد الدعم التمويني.

موعد فتح باب تظلمات التموين ورابط تحديث البيانات

أعلنت الوزارة، أن بدء فتح باب تحديث البيانات للمواطنين المحذوفين من بطاقات التموين سيكون اعتبارًا من الأحد 14 يونيو 2026، وهو الشرط الأساسي لقبول أي طلب تظلم لاحقًا.

يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين 2026 عبر الدخول إلى منصة مصر الرقمية، بالضغط على الرابط التالي من هـــــنــــــا.

أسباب حذف بطاقات التموين نهائيا

حددت وزارة التموين 14 حالة تسبب الحذف من بطاقات التموين، وهي كالتالي:

1ـ تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

2ـ امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.

3ـ مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.

4ـ استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.

5ـ امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

6ـ دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

7ـ امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.

8ـ سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

9ـ أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

10ـ في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.

11ـ في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.

12ـ عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

13ـ في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

14ـ ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.

خطوات تقديم تظلم لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.

- تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.

- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.

- فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.

- مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.

تقديم تظلم حذف بطاقة التموين 2026

بعد الانتهاء من تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية لتقديم التظلم:

1) التوجه إلى مكتب التموين التابع له.

2) تقديم طلب رسمي لإعادة النظر في قرار الاستبعاد.

3) إرفاق المستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.

4) تقديم صورة من استمارة تحديث البيانات.

5) تسجيل بيانات التظلم لدى مركز خدمة العملاء المختص.

كما يتعين تسجيل رقم التظلم وتاريخه وسبب الاستبعاد، حتى يمكن متابعة الطلب إلكترونيًا ضمن منظومة الدعم.

حالات إيقاف البطاقة الجائز التظلم عليها

حددت منظومة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، ولكن يمكن تقديم تظلمات التموين عليها إذا ثبت أن الإيقاف كان خطأ، وتشمل هذه الحالات:

- عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية (وجود أسماء متوفية لا تزال مقيدة).

- تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.

- سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.

- عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

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