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بعد حذف آلاف البطاقات.. دليلك الكامل للتظلم على إيقاف دعم التموين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد حذف آلاف البطاقات.. دليلك الكامل للتظلم على إيقاف دعم التموين

التموين
التموين
قسم الخدمات

​في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم السلعي وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، وتطبيقاً لقرار "العدالة الاجتماعية"، أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة (إدارة التفتيش الفني والإداري) توجيهات وزارية عاجلة ومشددة لكافة المكاتب والإدارات التموينية التابعة لها. 

وتضع هذه التوجيهات خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً للمواطنين والمكاتب الإدارية للتعامل الفوري مع تظلمات إيقاف الدعم، تفادياً لتضرر الأسر المستحقة، وضبط قواعد البيانات القومية بدقة عالية.

​أولاً: خطوات حاسمة ملزمة للمواطن المتضرر

و​حددت الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية ثلاثة إجراءات متسلسلة يتوجب على المواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية اتباعها بشكل دقيق لضمان قبول تظلمه وإعادة إدراج بياناته في المنظومة:

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تحديث البيانات رقمياً: يبدأ المواطن أولاً بتحديث كافة بياناته الأساسية وتشمل (الدخل، الإنفاق، الامتلاك، الحيازة، وغيرها) عبر منصة "مصر الرقمية" على الرابط الإلكتروني المعتمد (digital.gov.eg)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026.

تقديم التظلم الورقي: بعد إتمام عملية التحديث الإلكتروني، يتوجه المواطن إلى المكتب التمويني المختص لتقديم طلب التظلم مدعوماً بالمستندات الرسمية التي تثبت صحة ادعائه، مرفقاً به "استمارة تحديث البيانات" المطبوعة من البوابة الإلكترونية بعد اكتمالها بنجاح.

الإبلاغ برقم التظلم: يقوم المواطن بإرسال (رقم وتاريخ) التظلم المقترن بـ "سبب الحذف" مباشرة إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة "تويا تكنولوجي" بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك عبر الخط الساخن المخصص برقم (19959).

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​وأوضحت المديرية إنه لن يتم الالتفات إلى أي طلب تظلم ورقي بمكاتب التموين ما لم يقم المواطن أولاً بتحديث بياناته بالكامل على منصة مصر الرقمية وإرفاق استمارة التحديث المكتملة المستخرجة من الموقع الإلكتروني.

​ثانياً: دور المكاتب التموينية (سرعة الاستلام والتجهيز)

و​ألزم التوجيه الإداري الجديد مكاتب التموين الفرعية بمهام لوجستية وتنظيمية صارمة لضمان حوكمة الملفات وعدم تكدسها، حيث تتلخص أدوارهم فيما يلي:

  • ​تلقي طلبات التظلم مدعومة بكافة المستندات المؤيدة، مع التحقق الإلزامي من وجود صورة استمارة تحديث البيانات المطبوعة من بوابة مصر الرقمية.
  • ​تجميع وتصنيف الملفات المقبولة، وإرسالها دورياً إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية على أسطوانات مدمجة (CD) مصحوبة بكشوف ورقية معتمدة تفصل بيانات المواطنين بدقة، على أن يتم هذا الإجراء بصفة دورية كل 10 أيام على مدار الشهر.
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​ثالثاً: إدارة التفتيش الفني والمديرية (الفحص النهائي والرفع للوزارة)

و​ينتقل العبء الرقابي والتنفيذي الأخير إلى إدارة التفتيش الفني والإداري بالمديرية، حيث تتولى تسلم المستندات والكشوف الواردة من المكاتب الفرعية. 

وتقوم الإدارة بعمل كشوف جماعية شاملة ومقسّمة تقسيماً موضوعياً بناءً على "سبب الحذف" (مثل الحيازة الزراعية، الدخل المرتفع، امتلاك سيارة حديثة... إلخ).

​وتلتزم المديرية برفع هذه القوائم المجمعة والمنقحة إلى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر أسطوانات مدمجة دورياً كل 15 يوماً، لسرعة اتخاذ القرار النهائي بإعادة تشغيل البطاقات المستحقة.

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جدول توضيحي للمسؤوليات والمواقيت الزمنية للعملية:

على المواطن المتضرر تحديث البيانات رقمياً عبر المنصة ثم التقديم الورقي والاتصال بالخط الساخن. ويبدأ التحديث الإلكتروني من الأحد 14 يونيو 2026.

وتتولى المكاتب التموينية الفرعية استلام الطلبات، مراجعة المستندات، وإعداد الأسطوانات والكشوف الورقية. يتم الإرسال دورياً كل (10 أيام) خلال الشهر.

بينما تقوم إدارة التفتيش الفني بالمديرية بفحص التظلمات، إعداد الكشوف الجماعية المصنفة بحسب سبب الحذف، والرفع للوزارة. ويتم الرفع إلى الوزارة دورياً كل (15 يوماً).

ويأتي هذا التحرك بموجب القرار الإداري المعتمد بمديرية تموين الجيزة والموقع بتاريخ 4 يونيو 2026 من قبل رشا عمر أحمد مدير إدارة التفتيش الفني، ومصادقة الجهات القيادية بالمديرية، لتأكيد التزام الدولة الكامل بالشفافية والرقابة الصارمة وإنصاف الفئات الأكثر احتياجاً.

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