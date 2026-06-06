قبل انتهاء المهلة.. الموعد النهائي للحصول على السكن البديل للإيجار القديم

​في خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التضليل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن التفاصيل الكاملة وآليات التقديم الخاصة بمشروع "السكن البديل".

​وتحت شعار "بلاش حد يضلك.. اعرف حقيقة السكن البديل"، حددت الوزارة عبر منشورها الرسمي، 5 حقائق وإرشادات أساسية يجب على المواطنين المعنيين معرفتها لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في فخ التفسيرات الخاطئة.

​1. الموعد النهائي للتقديم

و​أكدت الوزارة أن فرصة التقديم متاحة لفترة محددة، حيث تم تحديد يوم 12 يوليو 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، مشددة على ضرورة إسراع المواطنين المستحقين في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل غلق باب التقديم.

​2. الفئات المستهدفة بالشروط

و​أوضح الإعلان أن التقديم ليس عشوائياً، بل يخدم فئات قانونية محددة؛ حيث يُمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على السكن البديل إذا كان:

​مستأجراً أصلياً للوحدة.

​أو من امتد له عقد الإيجار بشكل قانوني ورسمي.

​3. شمولية القانون: السكني وغير السكني

و​في لفتة هامة تضمن حقوق أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية إلى جانب الأسر، أشار البيان إلى أن القانون يخاطب شاغلي الوحدات السكنية وكذلك الوحدات غير السكنية على حد سواء، مما يضمن تعويضاً عادلاً لكافة المتضررين.

​آليات التقديم: طرق رقمية وتقليدية لتسهيل الإجراءات

​وفرت الدولة مسارين للتسهيل على المواطنين في تقديم طلباتهم، تماشياً مع خطة التحول الرقمي:

​الطريق الرقمي (مجاناً): يمكن للمواطنين التقديم مباشرة وبالمجان عبر منصة مصر الرقمية.

​التقديم عبر البريد (برسوم بسيطة): أتاح الصندوق التقديم من خلال 500 مكتب بريد مُميكن منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

​واشترطت الوزارة بشكل حاسم وجوب التسجيل بمنصة مصر الرقمية أولاً قبل التوجه لزيارة مكتب البريد لاستكمال المعاملة.

​رسالة طمأنة: “التسجيل مش إخلاء فوري”

و​اختتمت الوزارة إعلانها برسالة واضحة وحاسمة لتبديد مخاوف المواطنين، مؤكدة أن "التسجيل مش إخلاء فوري... التسجيل بوابة للوحدة البديلة". وتأتي هذه الرسالة لتؤكد أن الهدف من العملية هو حصر المستحقين وضمان توفير البديل المناسب والآمن لهم، وليس طردهم أو إخلائهم بشكل مفاجئ.

​ودعت الوزارة المواطنين للاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg) أو حساباتهم الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، منعاً لتعرضهم لأي نوع من أنواع النصب أو التضليل.

المستندات المطلوبة للحصول على شقة للمستأجرين

المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.

- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).

- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:

• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.

- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.

- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:

تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).