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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مرحلة جديدة من مونوريل شرق النيل.. إلى أين يذهب القطار المعلق؟

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
قسم الخدمات

​في خطوة جديدة تعكس طفرة تحديث منظومة النقل الجماعي في مصر، أعلنت وزارة النقل عن استعداداتها المكثفة لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع "مونوريل شرق النيل" بنهاية شهر يونيو الجاري. 

ويأتي هذا الافتتاح المرتقب متزامنًا مع احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو، ليقدم هدية حقيقية وتسهيلات مرورية ملموسة لملايين المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى.

و​يأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير شبكة النقل العام، وتوفير وسائل مواصلات حضارية، آمنة، وسريعة، تليق بالجمهورية الجديدة وتطلعات مواطنيها.

​6 محطات رئيسية تدخل الخدمة

و​تشمل المرحلة الجديدة الجاري الاستعداد لتشغيلها تجريبيًا وفصليًا 6 محطات رئيسية تمثل شرايين ربط حيوية لخدمة مناطق ذات كثافة سكانية ومؤسسية عالية، وهي:

  1. ​استاد القاهرة
  2. ​هشام بركات
  3. ​جامعة الأزهر
  4. ​الحي السابع
  5. ​المشير أحمد إسماعيل
  6. ​جيهان السادات

​استكمال للنجاح وتحقيق للتنمية المستدامة

و​أكدت المؤشرات الرسمية أن تشغيل هذه المرحلة يأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع. ولا يقتصر المونوريل على كونه وسيلة انتقال سريعة فحسب، بل يمثل رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، محققًا حزمة من المزايا الاستراتيجية أبرزها:

تسهيل حركة التنقل: يربط المشروع بمرونة فائقة بين مختلف مناطق وجغرافيا القاهرة الكبرى.

اختصار الوقت ومواجهة الازدحام: يساهم بشكل مباشر في تقليل زمن الرحلات والحد من التكدسات المرورية في الشوارع الرئيسية.

صديق للبيئة: يوفر وسيلة نقل حديثة تعمل بالطاقة النظيفة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويدعم التوجه الأخضر للدولة.

ربط المدن الجديدة: يعزز من كفاءة الربط بين المدن الجديدة والمناطق الحيوية والتجارية في قلب العاصمة.

و​يُذكر أن مشروع المونوريل يُعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة التي تنفذها وزارة النقل المصرية، ويمثل نقلة نوعية في مفهوم النقل الذكي والمستدام، متكاملاً مع شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتقديم تجربة تنقل غير مسبوقة للمواطن المصري.

المونوريل مونوريل شرق النيل تشغيل المونوريل شرق النيل محطة الاستاد

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