بعد عيد الأضحى.. الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026

محمد غالي

يتساءل العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك 2026، بالتزامن مع عودة العمل بمختلف مؤسسات الدولة والجهات الحكومية عقب انتهاء إجازة العيد.

الاجازات الرسميه المتبقية حتى نهاية 2026

أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026

وفقا لجدول العطلات الرسمية المعتمد في مصر، تعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ أول مناسبة رسمية يحصل خلالها العاملون على عطلة مدفوعة الأجر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتشمل الإجازة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما تسري على العاملين بالقطاع الخاص وفقا للضوابط والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ

من المقرر أن توافق رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، لتكون أول عطلة رسمية في مصر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

هل سيتم ترحيل الإجازة؟

حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى نهاية الأسبوع. 

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة الموقف النهائي للإجازة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي أو ترحيلها إلى يوم آخر، وفقا للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 عددا من المناسبات الوطنية والدينية، حيث تأتي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، تليها إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

كما يحصل العاملون على إجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026، ثم إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، فيما تختتم العطلات الرسمية لهذا العام بإجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
الخميس 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.
السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
الخميس 7 مايو: عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

وتحظى مواعيد الإجازات الرسمية باهتمام واسع من الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات، باعتبارها فرصة للحصول على قسط من الراحة وقضاء أوقات أطول مع الأسرة، إلى جانب تنظيم الخطط الشخصية والسفر والأنشطة الترفيهية على مدار العام.

