الكيلو بـ20 جنيها.. خبر سار من شعبة الخضروات والفاكهة بشأن أسعار الطماطم

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أنه هناك انخفاض في أسعار الخضروات الإستراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والبصل.



وقال حاتم النجيب في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "هناك مؤشرات لانخفاض أسعار الطماطم في الأسواق ودخلنا موسم الصيف وهناك زيادة في المعروض".



وتابع حاتم النجيب: "هناك أصناف بها انخفاضات في الأسعار“، مضيفا: ”كل المنتجات الزراعية متوفرة ونحن مقبلين على موسم صيفي وسوف يكون هناك زيادة في المعروض".

وأكمل حاتم النجيب: "لدينا ثبات في أسعار البصل والبطاطس"، مضيفا: "الفجوة بين انتهاء موسم وبداية موسم أدت إلى تأثر أسعار الخضروات والفاكهة".

ولفت حاتم النجيب: "هناك انخفاضات في أسعار الطماطم ووصل سعر الكيلو من 20 لـ 25 جنيه"، مضيفا: "سعر الليمون يتراجع في الوقت الحالي وفي الطبيعي يكون هناك زيادة في أسعار الليمون في هذه الفترة من كل عام ".

