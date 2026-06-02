الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هتنزل لـ 15 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الطماطم

البهى عمرو

شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة في الأسواق، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية وصلت إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو، و70 جنيها ببعض المناطق، وهو ما أثار حالة من القلق بين المستهلكين وزاد من الأعباء المعيشية على الأسر. 

وبعد تدخل الحكومة عادت الأسعار وشهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسعار لتصل إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو، في تطور لاقى ترحيبًا واسعًا من المواطنين.  

وكشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الطماطم في سوق العبور حاليًا، مؤكدًا استقرار سعرها بعد ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقال النجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «أسعار الطماطم تبدأ من سعر 15 جنيها إلى 20 جنيها في سوق العبور».

وأردف قائلًا: «والطماطم ستنخفض سعرها قريبًا وهي بدأت في الانخفاض وستنخفض بشكل كبير عن 15 جنيها بعد أسبوعين تقريبًا».

وأشار النجيب إلى أن سعر قفص الطماطم، الذي يزن 20 كيلوجرامًا، يصل إلى 300 إلى 400 جنيه حاليًا في سوق العبور.

وأكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تشعر المواطنين، وأن الفترة الأخيرة هناك مشكلات كثيرة تواجه الكثير من المواطنين، وأن الدولة تعمل على حل المشكلات، وأن من أهم السلع التي تشغل بال المواطنين أسعار الطماطم، التي تدخل في الكثير من الوجبات والتي يطلق عليها “ القوطة المجنونة”.

وأوضح أن طرح الطماطم داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا للكيلو يعد خطوة مهمة لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيدًا بجهود وزارة التموين في زيادة المعروض من السلع الأساسية.

وقال العسقلاني خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وسارة سامي إن الطماطم من أكثر السلع التي تشهد تقلبات سعرية بسبب ما يُعرف بـ"فواصل العروات"، مشيرًا إلى أن تدخل وزارة التموين وشراء كميات كبيرة مباشرة من المزارعين دون وسطاء ساهم في خفض الأسعار مقارنة بالفترة التي سبقت عيد الأضحى، عندما وصل سعر الكيلو إلى نحو 60 جنيهًا في بعض المناطق.

وأوضح أن استراتيجية "من الغيط إلى المستهلك" تقلل حلقات التداول والوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية والأسواق التابعة لوزارة التموين أصبحت تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إلى أن الكميات المطروحة من الطماطم كافية لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة الحالية، متوقعًا مزيدًا من الاستقرار في أسعار الخضروات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وتراجع معدلات الشراء المرتفعة التي سبقت العيد.

 

موعد انخفاض أسعار الطماطم


وأوضح أن الفترة المقبلة ستنخفض أسعار الطماطم، وأن الكثير من المواطنين خزنت كميات كبيرة قبل العيد، لكن الأيام المقبلة ستنخفض.

الطماطم هتنزل من 60 جنيها لـ 5جنيهات 

وكشف أن أسعار الطماطم ستنخفض لـ 5جنيهات خلال الفترة المقبلة، وأن الأسعار الآن تسجل 20 جنيها، وأن هذه الأسعار كانت بعد أن كانت بـ 60 جنيها، قبل عيد الأضحى.

وأنهى المكالمة وقال « لو الطماطم نزلت لـ 3 و5 جنيهات، كده مش هتكون مجنونة كده هتكون هبلة، وأننا نتمنى عدم ارتفاع أسعار الطماطم من جديد ».

