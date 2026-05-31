هتبقى بـ 5 جنيه فقط.. مفاجأة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار الطماطم

البهى عمرو

شهدت أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة وتحديدا قبل عيد الأضحى المبارك، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، ما أثار تساؤلات المستهلكين حول أسباب الزيادة وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

ويؤكد عدد من الخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي، أن هذه الارتفاعات ترتبط بعوامل موسمية تتعلق بفترات انتقال العروات وتراجع المعروض مؤقتًا، وأن الأسعار مرشحة للانخفاض بشكل تدريجي مع زيادة الإنتاج وطرح كميات أكبر في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، بما يسهم في استعادة التوازن بين العرض والطلب.

وأكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تشعر المواطنين، وأن الفترة الأخيرة هناك مشكلات كثيرة تواجه الكثير من المواطنين، وأن الدولة تعمل على حل المشكلات، وأن من أهم السلع التي تشغل بال المواطنين أسعار الطماطم، التي تدخل في الكثير من الوجبات والتي يطلق عليها “ القوطة المجنونة”.

وأوضح أن طرح الطماطم داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا للكيلو يعد خطوة مهمة لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيدًا بجهود وزارة التموين في زيادة المعروض من السلع الأساسية.

وقال العسقلاني خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وسارة سامي إن الطماطم من أكثر السلع التي تشهد تقلبات سعرية بسبب ما يُعرف بـ"فواصل العروات"، مشيرًا إلى أن تدخل وزارة التموين وشراء كميات كبيرة مباشرة من المزارعين دون وسطاء ساهم في خفض الأسعار مقارنة بالفترة التي سبقت عيد الأضحى، عندما وصل سعر الكيلو إلى نحو 60 جنيهًا في بعض المناطق.

وأوضح أن استراتيجية "من الغيط إلى المستهلك" تقلل حلقات التداول والوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية والأسواق التابعة لوزارة التموين أصبحت تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إلى أن الكميات المطروحة من الطماطم كافية لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة الحالية، متوقعًا مزيدًا من الاستقرار في أسعار الخضروات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وتراجع معدلات الشراء المرتفعة التي سبقت العيد.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

 

وأوضح أن الفترة المقبلة ستنخفض أسعار الطماطم، وأن الكثير من المواطنين خزنت كميات كبيرة قبل العيد، لكن الأيام المقبلة ستنخفض.

الطماطم هتنزل من 60 جنيه لـ 5جنيهات 

 

وكشف أن أسعار الطماطم ستنخفض لـ 5جنيهات خلال الفترة المقبلة، وأن الأسعار الآن تسجل 20 جنيه، وأن هذه الأسعار كانت بعد أن كانت بـ 60 جنيه، قبل عيد الأضحى.

وأنهى المكالمة وقال « لو الطماطم نزلت لـ 3 و5 جنيه، كده مش هتكون مجنونة كده هتكون هبلة، وأننا نتمنى عدم ارتفاع أسعار الطماطم من جديد ».

