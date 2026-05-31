تقدم فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام.

مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ

ويُثمن فضيلة مفتي الجمهورية الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وما سخرته من إمكانات متطورة وخدمات متكاملة أسهمت في تيسير أداء المناسك، وتحقيق أعلى درجات الرعاية والتنظيم لضيوف الرحمن، بما يعكس عناية المملكة الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على توفير سبل الأمن والراحة والطمأنينة للحجاج.

ويُعرب فضيلة المفتي عن تقديره لجميع القطاعات والمؤسسات والعاملين الذين شاركوا في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأسهموا في إنجاح هذا الموسم المبارك، داعيًا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والاستقرار والتوفيق، وأن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.