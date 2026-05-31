ضبط 15 مخبزًا بلديًا مخالفًا لإنتاج خبز ناقص الوزن بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة كفر الدوار، أسفرت عن ضبط وتوجيه ضربة قوية لـ 15 مخبزًا بلديًا بتهم التلاعب بالأوزان وعدم الالتزام بالاشتراطات التشغيلية والصحية.

تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات صارمة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات مباشرة من المحاسب محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبمتابعة سهير زعتر، وكيل المديرية، بالتنسيق مع نبيل حجاج، رئيس مجلس مدينة كفر الدوار، لفحص شكاوى المواطنين والوقوف على مدى التزام المخابز بالمنظومة التموينية.

ومن جانبه أوضح محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، بأن الحملة التي قادها طارق أبو هواش، رئيس الرقابة، ورأسها ميدانيًا كامل عمران، يرافقه المفتش خالد سعيد، نجحت في ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرامًا و22 جرامًا على التوالي، بالإضافة إلى ضبط 7 مخابز أخرى لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 6 إلى 19 جرامًا في الرغيف.

كما تم ضبط 4 مخابز بلدية لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية للمواطنين، وضبط مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين المستخدمة، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة، وتحرير المحاضر التموينية الفورية لعرضها على النيابة العامة، مشددة على استمرار الحملات المفاجئة لردع أي تلاعب بقوت المواطنين اليومي.