بعد احتراق ماكينات وتلف خامات.. صاحب مصنع بالبحيرة يطالب بحل أزمة الكهرباء

يتقدم المواطن وجدي صبحي أندراوس، صاحب مصنع للبلاستيك بالكيلو 59 على الطريق الصحراوي، بمنطقة كهرباء النوبارية – محطة الدواجن التابعة لمحافظة البحيرة، باستغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الصناعة، للتدخل السريع ووضع حد لمعاناة المصنع بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وأوضح صاحب المصنع ، أن التيار الكهربائي ينقطع يوميًا لأكثر من أربع مرات، ما يتسبب في خسائر مادية جسيمة نتيجة تعرض الماكينات والأجهزة لأعطال متكررة، بالإضافة إلى احتراق بعض المعدات وتلف المواد الخام، الأمر الذي يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتعطيل العمل بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن المصنع يوفر فرص عمل لأكثر من 90 عاملًا، وأن استمرار هذه المشكلة يهدد استقرار العمل والإنتاج، وقد يتسبب في فقدان عدد من العمال لوظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج والخسائر المتراكمة.

وأكد أنه تقدم بعدة شكاوى إلى الجهات المختصة، منها كهرباء محطة الدواجن وكهرباء النوبارية، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن دون حل جذري.

ويناشد صاحب المصنع المسؤولين بسرعة التدخل وفحص أسباب الانقطاعات المتكررة والعمل على توفير مصدر كهربائي مستقر، حفاظًا على الاستثمارات الصناعية ودعمًا للعاملين بالمصنع، بما يسهم في استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل لأبناء المحافظة.