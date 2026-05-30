في ثالث أيام العيد.. مصرع عاملين غرقًا داخل بئر للصرف الصحي بمركز بدر بالبحيرة

شهدت قرية السلام بمركز بدر بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا راح ضحيته اثنين من أبناء القرية غرقًا داخل بئر للصرف الصحي، وذلك أثناء محاولة أحدهما تسليك المواسير، وسقوط جاره خلفه في محاولة فاشلة لإنقاذه.

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوفاة كل من: حماده السيد محمد حريز، 40 سنة - عامل، وهشام عبد الحافظ عبد الموجود، 53 سنة - عامل، المقيمين بقرية السلام بدائرة المركز، إثر ادعاء غرق داخل بئر صرف صحي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى موقع الحادث، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمانين بمستشفى بدر المركزي، تبين أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، وأكد التقرير الطبي عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وأفادت تحقيقات الأجهزة الأمنية وسؤال شهود العيان، أنه أثناء قيام المتوفى الأول بالنزول لبئر صرف صحي مجاور لمنزله لإصلاح انسداد بمواسير الصرف، تعثر وسقط بالداخل، وعندما حاول جاره التدخل لإنقاذه، سقط بالمياه وغرق هو الآخر.

وتمكن أهالي القرية من انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق حيث كلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وصرحت بدفن الجثتين.