مصرع أب ونجله إثر سقوط جرار زراعي داخل مزرعة أسماك بقرية كوم بلال في البحيرة

شهدت قرية "كوم بلال" التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إثر سقوط جرار زراعي داخل مزرعة أسماك، مما أسفر عن مصرع أب ونجله غرقًا، وتم انتشال الجثامين ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الحادث في إحدى المزارع السمكية بالقرية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ونجحت الفرق في انتشال جثتي الضحيتين، وتبين أنهما: محمد صابر خليل بلال، 50 سنة، ونجله سيف محمد صابر خليل، 12 سنة، مقيمان مدينة بإدكو.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لتولى النيابة التحقيق في أسباب الحادث.