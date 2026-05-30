قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فارس يدعم أقطاي: لا يجب التنازل عن حلم كأس العالم 2030
عزيز الشافعي يحتفي بـ ألبوم حماقي: أغنيتان لهما قصة سأحكيها قريباً
رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
القصة الكاملة لـ محامية عاشت مأساة الطلاق والرؤية .. نهاد الرشيدي فقدت حياتها أمام طفلتها بعد صراع طويل على الحضانة
مش مصدق إزاي.. خالد منتصر يسخر من رفع فيلم أسد من دور العرض
العلاج الحر بالبحيرة يغلق 65 منشأة طبية مخالفة وينذر 70 آخرين
نهائي كأس عاصمة مصر يقترب.. صراع قوي على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية
فتحي سند: أكرم توفيق ورقة رابحة لأي فريق قادر على شغل أكثر من مركز
مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
سعر الذهب عيار 18 يسجل5807 جنيها في رابع أيام العيد
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات
يوم النفر الثاني بدأ منذ دقائق.. فيه يكرم الله عباده بنعيمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العلاج الحر بالبحيرة يغلق 65 منشأة طبية مخالفة وينذر 70 آخرين

صحة البحيرة
صحة البحيرة
ساندي رضا

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة من ضبط وإغلاق وعمل إنذارات لـ 135 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال أسبوع واحد فقط، وتأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات مشددة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لكل الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص للمواطنين.

وقالت الدكتورة بسمة عبد الستار، مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة، إن فرق التفتيش أجرت مرورا ميدانيا على 225 منشأة طبية خاصة ومتنوعة في مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت هذه الجولات عن تنفيذ 36 قرار إغلاق فوري لمنشآت كانت تعمل بدون ترخيص أو خالفت شروط الترخيص، كما تم استصدار 29 قرار إغلاق آخر جارس العمل على تنفيذها حاليا.

وأضافت مديرة العلاج الحر أن الحملة فحصت 10 شكاوى من المواطنين والرد عليها بشكل قانوني، وفي نفس الوقت، تم توجيه 70 إنذارا رسميا لمنشآت طبية أخرى لوجود بعض الملاحظات البسيطة بها، مع إعطائها مهلة لتصحيح أوضاعها وتجنب العقوبات.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المستشفيات والعيادات الخاصة شريك أساسي ومهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد أي مخالفة. 

وأوضح أن الهدف هو تشجيع المستثمرين في القطاع الطبي على تطوير وتجويد العمل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية آمنة وصحيحة لجميع أهالي المحافظة.

البحيرة محافظة البحيرة صحة البحيرة غلق و تشميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

المليونير السعودي لاحق العتيبي

من فوق جبل عرفات.. قصة مليونير سعودي كرّس حياته لخدمة حجاج بيت الله الحرام

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

بالصور

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط

تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة

المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد