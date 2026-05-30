العلاج الحر بالبحيرة يغلق 65 منشأة طبية مخالفة وينذر 70 آخرين

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة من ضبط وإغلاق وعمل إنذارات لـ 135 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال أسبوع واحد فقط، وتأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات مشددة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لكل الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص للمواطنين.

وقالت الدكتورة بسمة عبد الستار، مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة، إن فرق التفتيش أجرت مرورا ميدانيا على 225 منشأة طبية خاصة ومتنوعة في مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت هذه الجولات عن تنفيذ 36 قرار إغلاق فوري لمنشآت كانت تعمل بدون ترخيص أو خالفت شروط الترخيص، كما تم استصدار 29 قرار إغلاق آخر جارس العمل على تنفيذها حاليا.

وأضافت مديرة العلاج الحر أن الحملة فحصت 10 شكاوى من المواطنين والرد عليها بشكل قانوني، وفي نفس الوقت، تم توجيه 70 إنذارا رسميا لمنشآت طبية أخرى لوجود بعض الملاحظات البسيطة بها، مع إعطائها مهلة لتصحيح أوضاعها وتجنب العقوبات.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المستشفيات والعيادات الخاصة شريك أساسي ومهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد أي مخالفة.

وأوضح أن الهدف هو تشجيع المستثمرين في القطاع الطبي على تطوير وتجويد العمل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية آمنة وصحيحة لجميع أهالي المحافظة.