أخبار البلد

حالة الطقس اليوم | ارتفاع تدريجي في الحرارة.. أمطار رعدية ببعض المناطق

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ليوم السبت الموافق 30 مايو 2026، مشيرة إلى تشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع وجود تقلبات جوية تشمل فرصاً لسقوط أمطار رعدية ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أن الطقس سيكون ربيعياً معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليعود معتدلاً على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم السبت

خريطة الأمطار الرعدية والظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من مجموعة من الظواهر الجوية التي تشهدها بعض المحافظات والمحاور الرئيسية، خلال الطقس اليوم وجاءت كالتالي:

  • أمطار رعدية بنسبة 30%: حيث تشهد مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصاً لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً، لاسيما على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوة) على فترات متقطعة.
  • رياح مثيرة للأتربة: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. كما قد يصاحب السحب الرعدية هبوط لرياح قوية أسفلها.
  • شبورة مائية كثيفة: تتكون الشبورة المائية (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
  • سحب منخفضة ورذاذ خفيف: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم السبت 

وحول درجات الحرارة المتوقعة لـ (العظمى / الصغرى) في أبرز المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33°C | الصغرى 21°C.

السواحل الشمالية: العظمى 27°C | الصغرى 19°C.

شمال الصعيد: العظمى 35°C | الصغرى 21°C.

جنوب الصعيد: العظمى 38°C | الصغرى 24°C.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين وقائدي المركبات على الطرق السريعة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها.

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

