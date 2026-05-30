مراد مكرم يحسم الجدل : لا علاقة لفيلم «أسد» بالأفروسنتريك

علق الفنان مراد مكرم على الجدل المثار حول فيلم «أسد»، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد فيه أن العمل لا يحمل أي أفكار تتعلق بالأفروسنتريك كما يردد البعض.

وأوضح مراد مكرم أنه شاهد الفيلم بنفسه، مشيرًا إلى أن الانتقادات الفنية المتعلقة بالقصة أو السيناريو أو الإخراج أو الأداء التمثيلي حق مشروع للجمهور، إلا أنه يرى أن ربط الفيلم بفكر الأفروسنتريك غير صحيح.

وأضاف أن فكرة الأفروسنتريك تقوم على ادعاء أن شعوب إفريقيا جنوب الصحراء هم بناة الحضارة المصرية القديمة، وأن مصر تُعد أرض أجدادهم، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يمت بصلة لأحداث فيلم «أسد» أو فكرته الأساسية.

وشدد مراد مكرم على أن من حق أي شخص انتقاد الفيلم أو الاختلاف معه لأسباب فنية مختلفة، لكنه أكد أن اتهامه بالترويج لفكر الأفروسنتريك لا يستند إلى مضمون العمل، بحسب رؤيته بعد مشاهدته للفيلم.

وجاءت تصريحات مراد مكرم في ظل حالة الجدل الواسعة التي أثيرت مؤخرًا حول فيلم «أسد»، والتي تسببت في انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض للعمل