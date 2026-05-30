بعد أزمة فيلم أسد.. إلغاء حفلي محمد رمضان في أمريكا يثير التساؤلات

شهد الفنان محمد رمضان حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن استبعاد فيلمه الجديد «أسد» من 30 مجمعًا سينمائيًا خلال 24 ساعة، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تطور جديد، أعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم 6 يونيو المقبل على مسرح «دولبي» في هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما قررت الشركة أيضًا إلغاء الحفل الآخر الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم السبت في نيويورك، على مسرح «إنفوسيس» داخل «ماديسون سكوير جاردن».

ولم تكشف الجهة المنظمة حتى الآن عن أسباب إلغاء الحفلين، كما لم تصدر أي تفاصيل رسمية توضح ملابسات القرار، ما زاد من حالة الجدل والتساؤلات بين جمهور محمد رمضان بشأن ارتباط تلك القرارات بالأزمة الأخيرة الخاصة بفيلم "أسد"

قصة فيلم أسد

تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى أبو طالب - وسكوب - عماد السيد أحمد ورودولف دعبول - وبيج تايم، وتوزيع شركة إمباير.