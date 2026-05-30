الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحادات الوطنية الأعضاء بضرورة استكمال جميع إجراءات تراخيص الأندية المشاركة في مسابقات الأندية الإفريقية لموسم 2026-2027، مؤكدًا أن يوم 30 يونيو المقبل سيكون الموعد النهائي لإرسال قرارات الترخيص النهائية والمستندات المطلوبة.

وأوضح "كاف"، في خطاب رسمي أرسله إلى الاتحادات الأعضاء، أن الحصول على رخصة الأندية القارية يتطلب استيفاء مجموعة من المعايير الأساسية، تشمل الجوانب الرياضية والبنية التحتية والإدارية والقانونية والمالية، وفقًا للوائح تراخيص الأندية المعتمدة.

وشدد الاتحاد الإفريقي على إلزامية استخدام منصة تراخيص الأندية الإلكترونية (CLOP) لاستكمال دورة الترخيص الخاصة بالموسم الجديد، مع تحميل الاتحادات الوطنية مسؤولية تقديم الدعم الكامل للأندية خلال جميع مراحل استخراج الرخصة وإجراء عمليات التفتيش المطلوبة.

كما أكد "كاف" ضرورة التزام الأجهزة الفنية للأندية المشاركة بمتطلبات الرخص التدريبية، حيث يتعين على المديرين الفنيين والمدربين المساعدين امتلاك رخصة CAF "A" أو رخصة "PRO" معترف بها من أحد الاتحادات القارية الشقيقة.

وفيما يتعلق بالملاعب، أوضح الاتحاد الإفريقي أن استضافة مباريات بطولاته ستقتصر على الملاعب المعتمدة رسميًا، داعيًا الاتحادات والأندية إلى الإسراع في استكمال إجراءات الاعتماد والتفتيش قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار "كاف" إلى أن قسم كرة القدم الاحترافية سيواصل تقديم الدعم والمساعدة للاتحادات والأندية لضمان الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للمسابقات القارية.