قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
FBI يصدر تحذيراً أمنياً عاجلاً لجميع مستخدمي خدمات ومنصات مايكروسوفت
دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق والفرج.. أفضل الأدعية في أيام العيد
مدير المركز الكاثوليكي الأردني: الرئيس السيسي نموذج للمواطنة.. والكنائس المصرية تشارك في يوبيل 2030
لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد
القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها
نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلي باريس وملبورن وتستعد لمفاجأة جديدة
الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية
تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير
كارين كوياتكوفسكي: قادة أوروبا يعيشون وهم أن الحرب ضد روسيا خيار جيد
الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين
أسعار كيا سيراتو موديل 2006 المستعملة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في قاعدة جوانتانامو .. لقاء عسكري هام بين أمريكا وكوبا

أمريكا وكوبا
أمريكا وكوبا
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي القول بأنه تم عقد لقاء عسكري أمريكي‑كوبي في قاعدة جوانتانامو بحث مسائل تتعلق بالأمن العملياتي.
 

وأشار المسؤول ذاته إلى أن  الجنرال الأمريكي فرانسيس دونوفان التقى مع كبار القادة العسكريين الكوبيين.

رأت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه إلى اتباع نهج متشدد تجاه كوبا يشبه إلى حد كبير الاستراتيجية التي استخدمتها سابقًا ضد فنزويلا، عبر تشديد الحصار النفطي، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي، وتوجيه اتهامات جنائية، إلى جانب التلويح المتكرر بالتدخل.

ورغم التشابه بين الضغوط الأمريكية المفروضة على البلدين، يرى خبراء أن تكرار السيناريو الفنزويلي في كوبا يبقى أمرًا معقدًا بسبب الاختلافات السياسية والداخلية بين الدولتين.

وقال برايان فينوكين، المستشار البارز في مجموعة الأزمات الدولية والمحامي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن ترامب اعتبر التدخل في فنزويلا "نجاحًا كبيرًا"، وسعى إلى تكرار النموذج نفسه في دول أخرى من بينها كوبا وإيران، لكنه أشار إلى أن "كوبا، مثل إيران، تختلف كثيرًا عن فنزويلا".

وأوضح فينوكين أن الولايات المتحدة، في حال الإطاحة بالقيادة الكوبية، لن تجد شخصية بديلة واضحة يمكن أن تتعاون مع إدارة ترامب، على غرار ما حدث في فنزويلا، حيث تولت ديلسي رودريجيز السلطة بدعم أمريكي عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي.

ونقل التقرير عن مسؤولين كوبيين قولهم إن "كوبا لا تملك شخصية شبيهة بديلسي رودريجيز".

وأشار التقرير إلى أن الوجود العسكري الأمريكي الحالي في البحر الكاريبي أقل بكثير من الحشد العسكري الضخم الذي سبق الإطاحة بمادورو، كما أن توجيه اتهامات إلى الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو، البالغ من العمر 94 عامًا، لا يحمل التأثير نفسه الذي أحدثته اتهامات الاتجار بالمخدرات الموجهة إلى مادورو أثناء وجوده في السلطة.

ولفت التقرير إلى أن ترامب صعّد خلال الأشهر الأخيرة لهجته تجاه كوبا، بعدما سبق له اعتماد خطاب مماثل قبل التدخل ضد فنزويلا.

وكان ترامب قد صرح في ديسمبر الماضي، قبل العملية العسكرية التي أطاحت بمادورو، بأن الرئيس الفنزويلي "إذا حاول التحدي، فستكون تلك آخر مرة يفعل فيها ذلك". وبعد نقل مادورو إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، حوّل ترامب اهتمامه إلى كوبا، قائلًا في يناير إن "كوبا تبدو مستعدة للسقوط".

كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط، ملمحًا إلى إمكانية "السيطرة على كوبا" عقب العمليات العسكرية في فنزويلا وإيران. وكرر ترامب هذه التهديدات الخميس الماضي، واصفًا كوبا بأنها "دولة فاشلة".

وفيما يتعلق بالحظر النفطي، أوضح التقرير أن واشنطن استخدمت الأداة نفسها ضد البلدين لكن بأهداف مختلفة؛ ففي فنزويلا استهدفت العقوبات صادرات النفط بهدف حرمان حكومة مادورو من الإيرادات، بينما تستهدف العقوبات المفروضة على كوبا منع وصول واردات النفط إلى الجزيرة التي تعاني أزمة طاقة حادة.

وحذر برايان فينوكين من أن تشديد الضغوط الاقتصادية على كوبا قد يؤدي إلى موجة هجرة جديدة نحو ولاية فلوريدا الأمريكية، مشابهة لما حدث خلال تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن ترامب يولي ملف الهجرة أهمية خاصة.

كما استعرض التقرير الاتهامات القضائية التي استخدمتها واشنطن كوسيلة ضغط، حيث سبق لوزارة العدل الأمريكية أن وجهت إلى مادورو اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وهي القضية التي استُخدمت لاحقًا لتبرير اعتقاله.

أما الاتهامات الموجهة إلى راؤول كاسترو بشأن إسقاط طائرات مدنية عام 1996، فرأى خبراء أنها تمثل خطوة تصعيدية جديدة ضد هافانا، لكنها لن تؤثر بشكل مباشر على إدارة الدولة الكوبية، نظرًا لأن كاسترو لم يعد يدير الحكومة بصورة يومية، رغم احتفاظه بنفوذ سياسي داخل القيادة الكوبية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري بشكل كبير قبيل الإطاحة بمادورو، عبر نشر حاملات طائرات وسفن هجومية وآلاف الجنود في المنطقة، بينما يظل الانتشار الحالي قرب كوبا محدودًا نسبيًا، رغم إعلان واشنطن هذا الأسبوع وصول حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى المنطقة بالتزامن مع الإعلان عن توجيه اتهامات إلى راؤول كاسترو.

واختتم برايان فينوكين بالقول إن "الظروف مختلفة للغاية، ومن الصعب تصور تكرار السيناريو الفنزويلي في كوبا بالنتائج نفسها".

أمريكا كوبا قاعدة جوانتانامو البحر الكاريبي إدارة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

ميدفيديف

تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

محمد صلاح

تقارير: اتحاد جدة يجهز مفاجأة كبيرة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

جانب من الفعاليات

بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء.. المؤتمر العلمى السنوى الخامس للأمراض للروماتيزمية والمناعة بطب عين شمس

ذبح الأضاحي

الزراعة تعلن ذبـ ح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين

بالصور

لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد

نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة

أسعار كيا سيراتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006

الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين

الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات

جنيهات من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد