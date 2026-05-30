الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين

تحولت ظاهرة غريبة في ألمانيا إلى أزمة حقيقية تضرب قطاع السيارات، بعدما كشفت تقارير حديثة عن ارتفاع كبير في حوادث تلف الأسلاك الكهربائية داخل السيارات بسبب هجمات الفئران، ما تسبب في خسائر تجاوزت 200 مليون يورو خلال عام 2025.

ووفقا لبيانات صادرة عن ADAC، فإن القوارض أصبحت تستهدف بشكل متزايد الأسلاك المعزولة بمواد صديقة للبيئة تستخدمها شركات السيارات الحديثة بدلا من البلاستيك التقليدي، وتحتوي هذه المواد على مكونات نباتية وروائح تجذب الفئران، ما يدفعها إلى قضم الأسلاك والتسبب في أعطال خطيرة داخل السيارات الكهربائية والحرارية على حد سواء.

وتؤدي هذه الأضرار إلى تعطل أنظمة حساسة مثل المكابح وأجهزة الاستشعار الإلكترونية ووحدات التحكم، وهو ما دفع بعض شركات التأمين الألمانية إلى رفع أسعار وثائق التأمين في المناطق الريفية بنسبة وصلت إلى 15%؛ بسبب تزايد المطالبات المتعلقة بأضرار القوارض.

ومن بين الحالات اللافتة، تعرضت سيارة كهربائية فاخرة في ولاية بافاريا لأعطال متكررة؛ بعد أن أتلفت الفئران حزمة الأسلاك الرئيسية 3 مرات خلال شهرين اثنين فقط، فيما تجاوزت تكلفة الإصلاح 8 آلاف يورو.

كما شهدت مدينة شتوتجارت حادثة أخرى؛ بعدما تسبب تلف الأسلاك في اندلاع حريق داخل سيارتين متوقفتين داخل جراج مشترك.

ومع تصاعد الأزمة، أعلنت شركة Volkswagen عن تطوير طبقة حماية خاصة مضادة للقضم يتم إضافتها إلى الأسلاك الكهربائية، إلا أن تعميم التقنية على جميع الطرازات قد يحتاج إلى نحو عامين.

وفي الوقت الحالي، ينصح الخبراء أصحاب السيارات باستخدام وسائل وقائية مثل ركن السيارات داخل جراجات مغلقة، واستخدام مواد طاردة للقوارض، بالإضافة إلى تركيب أجهزة فوق صوتية تساعد على إبعاد الفئران.

كما لجأ بعض السائقين إلى حلول غير تقليدية، من بينها وضع الفلفل الحار أو زيت النعناع أسفل غطاء المحرك، بينما استعان آخرون بكلاب مدربة لصيد الفئران لحماية سياراتهم، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي بدأت تؤرق قطاع السيارات الألماني.