أحمد جلال يحذر : منتخب مصر يواجه أزمة مشابهة لـ2019

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال، أن منتخب مصر يمر بمرحلة مشابهة لما حدث في عام 2019، محذرًا من الانقسام بين الجماهير والإعلام والمسؤولين واللاعبين خلال الفترة الحالية.

وشدد احمد جلال عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، على ضرورة عدم الانزلاق إلى ما وصفه بـ«فخ الانشقاق»، مؤكدًا أن استقرار المنتخب يتطلب تماسكًا من جميع الأطراف وعدم تصعيد الخلافات أو تضخيمها.

وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة، في إشارة إلى واقعة الفتاة الإيطالية التي زعمت تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة قدم شهير، أوضح جلال أن هناك جهات مختصة هي المنوطة بالتحقيق وكشف الحقائق، مشددًا على أهمية عدم التسرع في إصدار الأحكام أو تبني الإدانة أو التبرئة قبل انتهاء الإجراءات القانونية.

وأضاف أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون في إطار مؤسسي وقانوني فقط، بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية أو الإعلامية، حتى يتم الوصول إلى الحقيقة كاملة بشكل عادل.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على دعمه لمنتخب مصر، مستخدمًا هاشتاج «منتخب مصر فوق الجميع».