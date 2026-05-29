طريقة عمل طاجن رز معمر باللحمة .. وصفة مصرية بطعم زمان للعزومات ولمّة العيلة

آية التيجي

يُعتبر طاجن الرز المعمر باللحمة من أشهر الأكلات المصرية التقليدية التي لا تخلو منها العزومات والمناسبات العائلية، إذ يجمع بين الطعم الكريمي الغني والنكهة الشرقية المميزة، ما يجعله من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، خاصة مع اللحم المتبل والقشطة البلدي.

وتبحث ربات البيوت باستمرار عن طريقة عمل الرز المعمر باللحمة في الفرن بخطوات سهلة وطعم يشبه وصفات المطاعم، لذلك نستعرض خلال السطور التالية طريقة تحضير الطاجن على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طاجن الرز المعمر باللحمة:
3 أكواب أرز
2 كوب لبن
2 كوب ماء
مكعبات لحمة مسلوقة
سمنة بلدي
قشطة بلدي
بصل مفروم
ملح
فلفل أسود
بهارات لحمة

طريقة عمل الرز المعمر باللحمة:
ـ لتشويح اللحمة والبصل: في إناء على النار، ضعي ملعقة من السمنة البلدي ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم أضيفي مكعبات اللحمة المسلوقة مع التقليب جيدًا.
ـ إضافة التوابل: تبلي خليط اللحمة بالملح والفلفل الأسود والبهارات، واتركيه دقائق حتى تتشرب اللحمة النكهات.

ـ لتحضير الطاجن: ضعي الأرز المغسول في الطاجن، ثم أضيفي خليط اللحمة والبصل وقلبي المكونات معًا.
بعدها أضيفي اللبن والماء والقشطة البلدي للحصول على قوام كريمي وطعم غني.

ـ لتسوية الرز المعمر في الفرن: أدخلي الطاجن فرنًا ساخنًا واتركيه حتى ينضج الأرز ويتشرب السوائل تمامًا، مع الحصول على وجه ذهبي شهي.

سر نجاح طاجن الرز المعمر

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل استخدام السمنة البلدي والقشطة الطازجة، لأنهما يمنحان الطاجن مذاقًا غنيًا وقوامًا كريميًا مميزًا، كما أن تسوية الطاجن على نار هادئة داخل الفرن تساعد على نضج الأرز بشكل متساوٍ.

ويُقدم طاجن الرز المعمر باللحمة بجانب السلطة الخضراء أو المخللات ليصبح وجبة متكاملة تناسب العزومات والولائم.

