ختام الدوري.. رباعية غزل المحلة تُسقط حرس الحدود إلى دوري المحترفين

حقق غزل المحلة فوزًا كبيرًا على حرس الحدود بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم مبكرًا على اللقاء، حيث افتتح محمد أشرف التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 14، ليمنح فريقه أفضلية مريحة منذ البداية.

وقلص حرس الحدود الفارق عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 40، لكن غزل المحلة استعاد تفوقه مع انطلاق الشوط الثاني بعدما سجل أحمد شوشة الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وعاد الفريق الضيف لتقليص الفارق مجددًا عبر محمد نايل في الدقيقة 62، قبل أن يحسم يحيى زكريا المواجهة بتسجيل الهدف الرابع لغزل المحلة في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، أنهى غزل المحلة موسمه في المركز السادس بمجموعة تفادي الهبوط برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز الأخير، ليهبط رسميًا إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وحصد محمد أشرف جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت وتسجيله هدفين، ليقود فريقه لتحقيق انتصار مستحق في ختام مشواره بالمسابقة.