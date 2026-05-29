الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

التستوستيرون عند الرجال.. 7 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
آية التيجي

يبحث الكثير من الرجال عن طرق طبيعية لتحسين الصحة البدنية وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، خاصة مع التقدم في العمر أو ظهور أعراض انخفاض الهرمون مثل التعب وضعف الكتلة العضلية وتراجع الرغبة الجنسية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Healthline الطبي، فإن بعض الأطعمة قد تساهم في دعم مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، بفضل احتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل الزنك، وفيتامين D، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إلى جانب مضادات الأكسدة والمعادن الضرورية لصحة الهرمونات، وتشمل :

ـ الأسماك الدهنية تدعم الصحة الهرمونية:

تأتي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين ضمن أفضل الأطعمة التي قد تساعد في تعزيز هرمون التستوستيرون، لاحتوائها على أوميجا 3 والزنك وفيتامين D، وهي عناصر ترتبط بصحة الهرمونات وتحسين وظائف الجسم الحيوية.

الأسماك الدهنية

ـ الخضروات الورقية الداكنة:

وأشار التقرير إلى أن تناول الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي والكرنب قد يرتبط بمستويات أفضل من هرمون التستوستيرون، خاصة لاحتوائها على المغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

الخضروات الورقية

ـ الكاكاو والشوكولاتة الداكنة:

 أوضحت بعض الدراسات أن منتجات الكاكاو قد تساعد في دعم إنتاج هرمون التستوستيرون، خاصة الأنواع قليلة السكر والغنية بالكاكاو الخام.

الكاكو والشوكولاتة الداكنة

ـ الأفوكادو مصدر مهم للمغنيسيوم:

ويعد الأفوكادو من الأطعمة المفيدة للصحة الهرمونية، لاحتوائه على المغنيسيوم ومعدن البورون، الذي قد يساهم في تقليل تكسير هرمون التستوستيرون داخل الجسم.

الأفوكادو

ـ البيض يعزز إنتاج الهرمون الذكوري:

صفار البيض يحتوي على الدهون الصحية والسيلينيوم، وهو معدن يعمل كمضاد أكسدة وقد يساعد في دعم إنتاج هرمون التستوستيرون وتحسين صحة الرجال بشكل عام.

البيض

ـ الرمان والتوت والكرز:

التوت والكرز والرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في حماية الخلايا المنتجة للتستوستيرون وتقليل الالتهابات المرتبطة بانخفاضه.

الرمان

ـ المأكولات البحرية والزنك:

المحار والجمبري وبعض المأكولات البحرية الأخرى تعتبر من أفضل المصادر الطبيعية للزنك، وهو عنصر أساسي لصحة الجهاز التناسلي وإنتاج الهرمونات لدى الرجال.

المأكولات البحرية

أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون

وأوضح التقرير أن انخفاض هرمون التستوستيرون قد يسبب:

- انخفاض الرغبة الجنسية
- فقدان الكتلة العضلية
- ضعف الطاقة والإرهاق
- تساقط شعر الجسم
- التعرق الزائد

متى يجب استشارة الطبيب؟

وأكد التقرير أن الأطعمة وحدها قد لا تكون كافية لعلاج انخفاض التستوستيرون، لذلك ينصح باستشارة الطبيب عند ظهور الأعراض، لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على العلاج المناسب.

