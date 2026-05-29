الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة

حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تأمين امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، مشددة على ضرورة التعامل بحسم مع أي محاولات للغش أو تسريب الامتحانات، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الإلكترونية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، “الثانوية العامة ليست مجرد امتحانات، لكنها مرحلة فاصلة في حياة الأسر المصرية، ولذلك فإن الحفاظ على العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجميع”.

مواجهة الغش لا تعتمد على الإجراءات الأمنية أو التقنية فقط

وأضافت أن مواجهة ظاهرة الغش لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية أو التقنية؛ وإنما تبدأ أيضًا من داخل الأسرة والمدرسة، عبر تعزيز قيم الاجتهاد والاعتماد على النفس، وعدم ترسيخ فكرة تحقيق النجاح بأي وسيلة.

وطالبت عضو مجلس النواب، أولياء الأمور، بضرورة توفير مناخ نفسي هادئ للأبناء خلال الفترة الحالية، والابتعاد عن الضغوط الزائدة أو المقارنات بين الطلاب، مؤكدة أن الدعم النفسي والثقة في قدرات الأبناء من أهم عوامل النجاح والتفوق.

وشددت على أهمية تنظيم وقت الطلاب خلال الأيام المتبقية قبل الامتحانات، مع الاهتمام بالنوم الكافي، والتغذية الجيدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن تسريب الامتحانات أو صعوبة الأسئلة؛ لما تسببه من توتر وارتباك لدى الطلاب.

وأكدت العسيلي أن نجاح منظومة الثانوية العامة لا يرتبط فقط بشكل الامتحان، وإنما بقدرة المجتمع بأكمله على ترسيخ ثقافة النزاهة والانضباط واحترام قيمة التعليم، قائلة: “علينا أن نواجه الغش باعتباره خطرًا على مستقبل الوطن، وليس مجرد مخالفة فردية”.

ونوهت بأن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا كاملًا بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلاب؛ لضمان خروج موسم الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة تحقق العدالة لجميع الطلاب.

وتأتي هذه التصريحات؛ تزامنا مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026، والتي يفصلنا عنها نحو 23 يومًا، حيث تتزايد حالة الترقب والقلق داخل الأسر المصرية، بالتزامن مع استمرار المخاوف المرتبطة بظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، وما تمثله من تهديد لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

