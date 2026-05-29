قبل إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 |ننشر تفاصيل المجموع الكلي ودرجات المواد

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في الأسبوع الأول من يونيو حسب الجداول المعلنة في كل محافظة في مصر .

ومن جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مؤكدة ما يلي :

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد الأساسية

- اللغة العربية والخط العربي : 80 درجة

- اللغة الإنجليزية : 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

- الرياضيات : 60 درجة

- العلوم : 40 درجة

- المجموع الكلي : 280 درجة



امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

- التربية الدينية: 40 درجة

- التربية الفنية : 20 درجة

- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : 20 درجة

ويتم احتساب درجة الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة الأصلية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :