الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
5 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026|ماذا قررت التعليم؟

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه سيتم تنفيذ عدد من الاجراءات والآليات الحاسمة لمواجهة أي محاولات للغش أو الإخلال بسير امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددة على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، والتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفات

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية تجاه أي محاولات للغش.

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، أنه من أبرز إجراءات ضمان انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ومكافحة الغش :

  • اختيار العناصر القائمة على امتحانات الثانوية العامة 2026 بدقة 
  •  التأكد من جاهزية كاميرات المراقبة في جميع اللجان
  •  تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 
  • تعزيز الإجراءات الأمنية حول اللجان
  • تطبيق نظام “التجمعات” لأول مرة بشكل موسع بهدف إحكام السيطرة الأمنية والتنظيمية داخل اللجان وتقليل أي مخالفات ، بحيث تُعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 داخل 613 تجمعًا تعليميًا على مستوى الإدارات، بحيث تضم 2032 لجنة داخل مدارس متقاربة جغرافيًا، بما يسهل عملية التأمين والمتابعة بوجود ارتكازات أمنية مركزة داخل كل تجمع

وكان قد أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن الوزارة ستتصدى لكل محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :  لن يتم السماح بتكرار وقائع غش قائلاً: لو سمعت إن في لجنة فيها ولاد أكابر هزورها بنفسي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى

السبت 16 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الاثنين 18 مايو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 20 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الاحد 24 مايو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 2 يونيو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

السبت 6 يونيو : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)

الثلاثاء 9 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء )

السبت 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الثلاثاء 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية)

السبت 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولويا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

