موظفو سفارة موسكو بالقاهرة يدعمون منتخب بلادهم قبل مواجهة الفراعنة.. شاهد

حرص موظفو سفارة موسكو بالقاهرة، على دعم المنتخب الروسي الأول لكرة القدم الذي يواجه منتخب مصر يوم الخميس في مباراة ودية على استاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحضر أمس الأربعاء، موظفو السفارة الروسية والمواطنون الروس المقيمون في مصر، تدريب منتخب بلادهم استعدادا لمباراة مصر وروسيا الودية، حيث التقط التقط اللاعبين صورا جماعيا تذكاريا مع الجماهير ووقعوا لهم تذكارات.

وتمنى مشجعي منتحب روسيا الفوز في مواجهة المنتخب المصري وقدموا لهم هدايا تذكارية.

وتعد مواجهة الليلة هي الثامنة في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث المنتخب الروسي في 6 مواجهات بينما تمكن المنتخب المصري من الفوز في مباراة واحدة، وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.